„The greatest beer run ever“ lässt sich ab sofort auf Apple TV+ streamen

Wir haben neulich über Apple TV+ geschrieben und dabei eine interessante Information in den Kommentaren entdeckt: Der Streamingservice von Apple verfügt aktuell über knapp 80 Serien, aber nur rund 30 Filme. Ab heute kommt ein neuer Film mit Zac Efron und Russell Crowe in den Hauptrollen dazu.

„the greatest beer run ever“

Wie hebt man die Moral einer Truppe, die sich im Krieg befindet? Richtig, mit der Verpflegung. Dies dachte sich auch Chickie Donohue, gespielt von Zac Efron, und machte sich während des Vietnamkriegs auf, den Soldaten an der Front eine Dose Bier zu liefern. Was erst als spaßige Aktion gedacht war, entwickelt sich schnell zu einem Trip, der den Protagonisten an seine Grenzen bringt. Der Streamindienst beschreibt den Film wie folgt:

„Um Unterstützung für seine Freunde aus der Nachbarschaft zu zeigen, die in Vietnam dienen, beschließt Chickie Donohue (Zac Efron), etwas völlig Empörendes zu tun: alleine an die Front zu reisen, um den Soldaten ein kleines Stück nach Hause zu bringen – ihre Lieblingsdose amerikanisches Bier. Was jedoch als wohlmeinende Reise begann, verwandelt sich schnell in das Abenteuer seines Lebens, als Chickie sich der Realität dieses umstrittenen Krieges stellt und seine Treffen mit seinen Kindheitsfreunden ihn in die Komplexität und Verantwortung des Erwachsenenalters stoßen.“

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

