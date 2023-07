Home Sonstiges Teurer: YouTube Premium erhöht Preise in den USA

YouTube Premium wird teurer, zunächst nur in den USA: Der Tarif, der die Werbung aus YouTube entfernt und eine Musik-Flatrate enthält, könnte aber auch bald in weiteren Märkten preislich anziehen. Vorerst sind offenbar nur Neukunden betroffen.

Die nächste Preisrunde bei einem der großen Onlinedienste steht an: YouTube Premium wird teurer. Das Angebot kostet in den USA für Neukunden jetzt 13,99 Dollar statt zuvor 11,99 Dollar. Angekündigt hat YouTube diesen Schritt noch nicht, die neuen Preise werden aber jetzt für Neukunden aufgerufen.

Auch YouTube Music wird um einen Dollar im Preis erhöht und kostet jetzt 10,99 Dollar.

Preiserhöhung auch in Deutschland absehbar

Bestandskunden haben bislang noch keine Benachrichtigungen über steigende Preise bekommen. Tatsächlich gibt es in den USA auch YouTube-Konten, die schon seit fünf Jahren den Premium-Tarif für zehn Dollar im Monat nutzen können.

Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass zumindest für Neukunden auch in Deutschland und weiteren Märkten in Bälde höhere Preise anfallen. YouTube ist nicht der einzige Dienst, der diesen Schritt ging, tatsächlich wurden in den letzten Jahren die meisten großen Streamingdienste teurer. YouTube ging zudem zuletzt radikaler gegen Werbeblocker vor, deren Nutzer bekamen plötzlich keine Videos mehr zu sehen.

YouTube Premium ist ein Bundle-Angebot, es entfernt die Werbung aus YouTube, beinhaltet den Musikstreamingdienst YouTube Music und auch eine Reihe von Premium-Funktionen wie Bild-in-Bild oder 1080P-Premium, die allerdings ständig wechseln und bei denen es undurchschaubar ist, nach welchen Kriterien diese Features bereitgestellt oder wieder genommen werden.

