Teuer zieht: Das iPhone 15 Pro Max ist das meist verkaufte iPhone

Das iPhone 15 Pro Max ist und bleibt das derzeit erfolgreichste iPhone. Es setzt sich mit einem fünffachen Zoom von den anderen Modellen ab, doch dieser wird womöglich im kommenden iPhone 16 Pro auch in das kleinere Modell eingebaut.

Der Trend, dass die teuersten zugleich auch die gefragtesten iPhones sind, setzt sich wohl weiter fort. Aktuell ist und bleibt das iPhone 15 Pro Max das erfolgreichste iPhone-Modell, so der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Einschätzung. Auf dieses Gerät entfallen laut seiner Prognose zwischen 40% und 45% der gesamten Verkäufe.

iPhone 16 Pro: Beide Modelle mit Fünffachzoom?

Glück und Pech ist diese Entwicklung für Apples Zulieferer Largan. Der profitiert im ersten Halbjahr gewaltig von den gut laufenden Verkäufen des iPhone 15 Pro Max, doch die Zahlen wären noch weitaus besser, hätte Apple bereits weitere Modelle mit dem neuen Zoom-Objektiv ausgestattet, in das besonders umsatzträchtig für den Zulieferer ist.

Das könnte sich allerdings im kommenden Herbst ändern, Beobachter rechnen damit, dass Apple das neue Fünffach-Zoom-Objektiv dann auch noch in das kleine Pro-Modell einbauen wird. Das kleine Pro-Modell könnte statt 6,1 Zoll im aktuellen Modell dann ein 6,3 Zoll messendes Display erhalten, was mehr Platz für die größere Periskop-Kamera bedeuten würde. Auch das große Pro Max-Modell soll dem Vernehmen nach in Zukunft noch ein bisschen größer werden.

Es ist nicht ganz klar, ob Apple aus Marketing- oder technischen Gründen im iPhone 15-Pro-Modell auf das Periskop-Objektiv in beiden Geräten verzichtet hat, plausibel wäre eine Mischung aus beiden Aspekten.

