TestFlight am Mac ist jetzt für alle Nutzer verfügbar

Apple hat die TestFlight-App nun auch in den Mac App Store gebracht. Sie war seit Sommer bereits als Beta verfügbar. Mit TestFlight können Entwickler ihre Apps einem ausgewählten Publikum in Beta-Versionen zur Verfügung stellen. Apple hatte den Start von TestFlight am Mac bereits auf der WWDC 2021 angekündigt.

Apple hat TestFlight nun auch fit für den Mac gemacht: Ab sofort steht die TestFlight-App im Mac App Store (Affiliate-Link) für alle interessierten Nutzer zum Download zur Verfügung.

TestFlight ermöglicht es Nutzern, Betas von Apps zu testen und Feedback an die Entwickler zu senden.

Entwickler können auf diesem Wege recht einfach Betas ihrer neuen Apps oder Updates für eine ausgewählte Nutzergruppe bereitstellen. An einem Test via TestFlight können maximal 10.000 Nutzer teilnehmen. Diese können per Link oder E-Mail zum Test eingeladen werden.

Apple schreibt weiter zur TestFlight-App:

Wenn du eine Beta-App testest, erfasst Apple von dir eingesendete Absturzprotokolle, Nutzungsinformationen und Feedback und leitet diese Informationen an den Entwickler weiter. Der Entwickler kann diese Informationen zum Verbessern seiner App und zugehöriger Produkte verwenden. Apple kann Absturzprotokolle und Nutzungsinformationen verwenden, um Produkte und Dienste zu verbessern.

TestFlight als Beta ist bereits länger für den Mac verfügbar

Apple hatte bereits im Sommer auf der WWDC 2021 angekündigt, dass TestFlight auf den Mac kommen würde. Wenig später war eine Beta der Beta-Testsoftware erschienen. Unter iOS steht TestFlight bereits seit einigen Jahren zur Verfügung.

