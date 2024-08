Home Sonstiges Terrorismus und Geldwäsche gefördert: Telegram-Gründer Pavel Durov in Frankreich verhaftet

Der Gründer von Telegram Pavel Durov wurde am Wochenende in Frankreich festgenommen. Die Verhaftung erfolgte unmittelbar nach der Landung des Milliardärs auf dem französischen Flughafen Le Bourget bei Paris. Dem Unternehmer werden die Moderationspraktiken auf Telegram zur Last gelegt – oder viel mehr, die Abwesenheit der selben. Dieser Umstand soll unter anderem Terrorismus und Geldwäsche befördert haben.

Der Milliardär und Gründer der Messenger-Plattform Telegram Pavel Durov wurde am Wochenende in Frankreich festgenommen. Die Verhaftung erfolgte unmittelbar nach der Landung mit einem Privatjet, nachdem der Unternehmer aus Aserbaidschan nach Frankreich gereist war. Laut Agenturberichten hatten sich französische Sicherheitsbehörden zu diesem schritt entschlossen, nachdem sie den Namen des Tech-Unternehmers auf der Passagierliste des Fluges entdeckt hatten. Gegen Durov lag ein offener Haftbefehl vor, der mit der Festnahme vollstreckt wurde.

Vorwurf: Begünstigung von Terrorismus und Geldwäsche

Auf Telegram findet so gut wie keine Inhaltekontrolle statt, eine Moderation von Beiträgen und Videos, wie sie etwa auf den Plattformen von Meta und auf YouTube erfolgt und wie sie auch gesetzlich vorgeschrieben ist, findet nicht statt. Dieser Umstand ist Sicherheitsbehörden schon lange ein Dorn im Auge.

Im konkreten Fall wird Durov vorgeworfen, durch diese Praxis kriminelles Verhalten und schwere Verbrechen begünstigt zu haben, genannt werden Drogenhandel, Ausbeutung von Kindern, Geldwäsche und Terrorismus.

Telegram ließ an seinem Unternehmenssitz in Dubai verlauten, die Plattform erfülle die Vorgaben des europäischen Digital Markets Act. Durov besitzt einen französischen Pass, aber auch die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Arabischen Emirate, wo seine Unternehmen beheimatet sind.

