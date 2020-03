Tellerrand: Huawei P40, P40 Pro und P40 Pro+ offiziell vorgestellt

Wie das mittlerweile schon Brauch ist, stellt Huawei im Frühjahr, meist im März, neue Smartphones der P-Reihe vor. So auch dieses Jahr mit dem Huawei P40, P40 Pro und P40 Pro+. Besonders mit der Kamera und auch mit 5G wirbt der Konzern. Wir bringen euch auf den neusten Stand mit diesem Tellerrandblick.

Wie sehr viele andere Smartphones heutzutage auch, besteht das neue P40 und das P40 Pro von Huawei aus einer Kombination von Glas und Metall. Der Hersteller verkauft das Gerät in mehreren Farben, die da wären „Black“, „Ice White“ und „Silver Frost“. Wir haben es aber nicht mit reinem Glas zu tun, die Rückseite ist speziell beschichtet. So etwas kennen wir beispielsweise schon vom iPhone 11 Pro und 11 Pro Max. Das Huawei P40 Pro+ ist zusätzlich noch in zwei verschiedenen Keramik-Optionen – Schwarz und Weiß – erhältlich. Besonders auffällig ist der Kamera-Hügel auf der Rückseite. Zu den technischen Details komme ich später noch. Geladen wird mit bis zu 40 Watt bei den Top-Geräten, entweder über USB-Typ-C oder auch kabellos.

Huawei P40 (Pro) Display und Leistung

Während das normale P40 ein gewöhnliches 6,1 Zoll (2.340 x 1.080 Pixel) großes Display hat, sind die Touchscreens der anderen beiden Geräte schon etwas interessanter. Diese messen beide 6,58 Zoll in der Diagonale, basieren auf OLED und haben eine 90-Hertz-Bildwiederholungsrate sowie eine Auflösung von 2.640 x 1.200 Pixeln. Huawei nennt das Ganze „Overflow Display“, da das Panel zu den Seiten hin gebogen ist.

Für genügend Power sorgt der Kirin 990, den der chinesische Hersteller selbst entwickelt hat, mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Selbstverständlich kommt dieser Smartphone-Chip bereits mit einem 5G-Modem mit an Bord. Damit die Lichter nicht ausgehen, haben wir Akkus mit 3.800 Milliamperestunden (P40), beziehungsweise 4.200 Milliamperestunden in den beiden High-End-Devices. Als Betriebssystem läuft zwar das aktuellste Android mit der Huawei-eigenen EMUI, allerdings gibt es keine Google-Apps und keinen Play Store auf Grund des Embargos, das den Konzern betrifft. Ob sich dies in naher Zukunft wieder ändert ist fraglich! Stattdessen muss sich der Käufer mit der hauseigenen AppGallery abfinden, in der man immerhin die bekannten Apps findet.

Huawei P40 (Pro) Kameras

Kommen wir nun noch zu den auffällig verbauten und mit Leica entwickelten Kameras auf der Rückseite. Beim Einsteiger-Gerät der P40-Reihe haben wir es mit einer Triple-Kamera zu tun. Die primäre Linse hat eine Auflösung von 50 Megapixel, eine f/1.9-Blende und eine optische Bildstabilisierung. Dann gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera, die mit 16 Megapixel auflöst und eine f/2.2-Blende besitzt. Last, but not least, hat Huawei eine Zoom-Linse mit dreifachem optischen Zoom integriert. Auch diese Kamera ist optisch stabilisiert, sie löst mit 8 Megapixel auf (f/2.4). Die Hauptkamera beim Pro-Modell ist die exakt gleiche, das Weitwinkelobjektiv ist mit f/1.8 ein wenig lichtintensiver und die Auflösung von diesem mit 40 Megapixel auch höher.

Bei der Zoom-Linse gibt es auch einen Unterschied, sie erlaubt einen fünffach optischen Zoom. Zusätzlich bietet das Smartphone einen Time-Of-Flight-Sensor zum Messen von Entfernungen (ähnlich wie im neuen iPad Pro). Beim Pro+ haben wir wieder die gleiche Haupt- und Weitwinkel-Kamera wie beim Huawei P40 Pro, allerdings ist die Zoom-Linse wieder die gleiche wie beim normalen P40. Dafür gibt es in diesem Modell eine zweite Zoom-Kamera, die 10-fachen optischen Zoom ermöglicht. Ein ToF-Sensor ist auch hier wieder eingebaut. Alle Modelle haben zudem eine Dual-Frontkamera mit einer 32-Megapixel-Auflösung.

Huawei P40 (Pro): Preise und Verfügbarkeit

Das Huawei P40 und das P40 Pro kommen am 7. April zu je 799 Euro und 999 Euro in den Handel. Das Pro+ hat noch kein Release-Datum, der Preis liegt bei 1399 Euro.

-----

