Telekom, Vodafone, Telefonica: So gut sind Deutschlands Netze

Die Deutsche Telekom ist und bleibt das Maß aller Dinge im Mobilfunk. Niemand kommt bei der Netzqualität am Magenta-Konzern vorbei, das gilt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Aber die Konkurrenz hat sich ebenfalls verbessert.

Seit Jahren kennen die regelmäßigen Netztests deutscher Provider zumeist nur einen Sieger, so auch dieses Jahr: Den 15. Netztest, den die Zeitschrift Connect vom Statistikdienstleister mit dem gewöhnungsbedürftigen Namen umlaut durchführen lässt, gewann auch diesmal wieder die Telekom.

Erstmals erhielt die Telekom die Testnote „überragend“, wie aus der entsprechenden Presseaussendung hervorgeht und erreicht 952 von möglichen 1.000 Punkten.

Die Testanforderungen sind gestiegen, dennoch konnte die Telekom sich in den Disziplinen Sprache und Daten verbessern.

Telefonica holt am stärksten auf

Ebenfalls keine Überraschung: Vodafone landet auf dem zweiten Platz und erreicht 915 Punkte.

Das Netz konnte nur bei Datenübertragungen zulegen.

Telefonica bekommt sein kombiniertes Netz aus den alten Netzen O2 und Eplus immer besser in den Griff. Das Unternehmen kommt im Test auf 894 Punkte und verbessert sich bei den Daten. Bei Sprachtelefonie liegt Telefonica fast gleichauf mit Vodafone. Dabei macht Telefonica mit einem Plus von 20 Punkten den größten Sprung.

Alle drei deutschen Netze sind inzwischen mindestens sehr gut. Getestet wurde aus dem fahrenden Auto, sowie zu Fuß an belebten Orten wie Bahnhöfen oder Einkaufszentren.

Die Autoren schreiben:

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr wie Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten auf Fernverkehrsstrecken der Bahn. Die Tester fuhren vom 22.10.2022 bis 06.11.2022 durch 20 Groß- und 23 Kleinstädte und legten dabei 12.000 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in 11 Städten. So wurden rund 16 Millionen Einwohner abgedeckt, rund 19 Prozent der deutschen Bevölkerung. Von Mitte Mai bis Mitte Oktober 2022 wurden für die Crowdsourcing-Analysen rund 2,1 Milliarden Einzelmesswerte von 699.936 Nutzern analysiert.

In einer früheren Meldung berichteten wir über eine attraktive Aktion für Telekom-Kunden.

Welches Netz ist aus eurer Sicht Deutschlands Spitzenreiter?

