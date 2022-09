Home Hardware Telekom bringt mit den „T Phones“ eigene 5G-Smartphones auf den Markt

Was eine erfolgreiche Strategie im Einzel- und Drogeriehandel ist, soll nun auch bei der Deutschen Telekom wieder Einzug halten. Die Rede ist von eigenen Smartphones. Mit dem „T Phone und T Phone Pro“ will man zukünftig 5G für den Massenmarkt anbieten. Wir geben einen kurzen Überblick.

Das „T Phone“ ist eine Zusammenarbeit zwischen der Telekom und Google

Mit einer eigenen Smartphone-Marke und günstigeren Endgerätepreisen möchte die Deutsche Telekom mehr Kunden in ihre 5G-Netze locken. Diese bieten nicht nur schnellere Endgeschwindigkeiten an, sie sind auch kostengünstiger im laufenden Betrieb. Dafür hat sich die Telekom mit Google zusammengetan, um das T Phone und das T Phone Pro zu entwickeln, wie man selbst ankündigte.

Die technischen Daten

Die Modelle verfügen über 6,82 Zoll bzw. 6,52 Zoll große HD+-Bildschirme, kraftvolle Akkus, um auch unterwegs in Verbindung zu bleiben, eine 15-Watt-Schnellladeoption, hochauflösende Kameras und ein hochwertiges Design. Als biometrische Entsperrungsmethode soll ein „Magenta-Fingerabdrucksensor“ fungieren. Außerdem ist eine Gesichtserkennung an Bord. Als Betriebssystem fungiert hier Android 12 mit einer angepassten Oberfläche der Telekom. Hier wird der Mobilfunkanbieter zeitnahe Fragen bezüglich der Updategarantie beantworten müssen. Das normale T Phone kommt mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher, lässt sich aber mittels microSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern. Bei der Kamera setzt man auf einen 50 MP-. Hauptsensor sowie eine 2 MP-Makro-Kamera und eine 2 MP Tiefenkamera. Videos werden in 2k mit maximal 30 fps aufgezeichnet.

Das T Phone Pro bekommt 6 GB RAM und 128 GB und nimmt ebenfalls microSD-Karten mit bis zu 2 TB auf. Bei den Kameras bleibt es wie gehabt, lediglich die 5 MP Ultraweitwinkelkamera stößt dazu.

Das ist maximal solide Mittelklasse. Ebenfalls aus dem Bereich der Mittelklasse ist der Chip. Der stammt nämlich von Mediathek. Dabei handelt es sich um den Dimensity 700 / Octa Core mit 2 x 2,2GHz + 6 x 2GHz. Drahtlose Verbindungen werden über Bluetooth 5.1 und WLAN aufgebaut, wobei nicht klar ist, welche Wi-Fi-Geschwindigkeiten unterstützt werden. Beide Modelle verfügen über einen USB-C-Anschluss, der Akku im T Phone Pro ist 500 mAh größer und fasst insgesamt 5.000 mAh. Was noch wichtig zu wissen ist, das kleinere T Phone verzichtet auf einen NFC-Chip, was einfach nicht zeitgemäß ist – Stichwort digitales Bezahlen. Drahtloses Laden gibt es ebenfalls nur im T Phone Pro, beide Modelle verfügen aber über einen Spritzwasserschutz nach IP52. Was ebenfalls noch interessant ist, es wird ein 3,5 mm Klinkenanschluss verbaut.

Preise und Verfügbarkeit

Fangen wir mit der Verfügbarkeit an, die ist einfach zu beantworten: Ab dem 05. Oktober 2022 werden sich das T Phone und das T Phone Pro in Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn und somit neun europäischen Märkten kaufen lassen. Die Markteinführung für Deutschland ist Anfang 2023 geplant. Zu den genauen Preisen schweigt man sich bisher beharrlich aus. Vonseiten der Telekom heißt es nur: „….und das zu einem sehr günstigen Preis. Wir möchten, dass alle dabei sind!“ Wir sind ehrlich, die Geräte dürften nicht mehr als maximal 250 Euro kosten, 5G ist mittlerweile auch recht breit in der Preisklasse von unter 199 Euro vertreten.

