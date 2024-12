Home Deals Tag 3 im 2024er Countdown: Dieses Mal „Back to Black“ für 4,99 Euro kaufen

Tag 3 im 2024er Countdown: Dieses Mal „Back to Black“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 3. Dezember 2024 um 14:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Was haben Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse gemeinsam? Sie alle starben im Alter von 27 und sie alle hatten Probleme mit Alkohol und Drogen. Sie alle hinterließen auch bedeutende Musik, die ihre jeweilige Generation prägte. Wie bedeutend dabei die Werke von Amy Winehouse waren, kann man gut in Biopic „Back to Black“ sehen, welches genau den gleichen Namen wie ihr legendäres zweites Album trägt, was ihr den internationalen Durchbruch bescherte.

Tag 3 im 2024er-Countdown

Amy Winehouse (Marisa Abela) ist in einer liebevollen, aber dysfunktionalen, jüdischen Familie im Londoner Viertel Southgate aufgewachsen. Als 18-Jährige pendelt sie noch immer zwischen der Wohnung ihrer mit gesundheitlichen Problemen kämpfenden Mutter Janis (Juliet Cowan) und der ihres Vaters, des Taxifahrers Mitch (Eddie Marsan), hin und her. Der ganze Clan liebt klassischen Jazz, ein Sound, der die talentierte Sängerin und aufstrebende Songschreiberin ebenso inspiriert wie modernere Popmusik. Die engste Vertraute der jungen Frau ist ihre Großmutter Cynthia (Lesley Manville), die auch ihr Vorbild in Bezug auf Stil und Kleidung ist. Bei einem ihrer Auftritte in lokalen Kneipen wird Winehouse von dem Manager Nick Shymansky (Sam Buchanan) entdeckt, dem es gelingt, ihr einen Vertrag bei einem etablierten Plattenlabel zu verschaffen. Während ihre Karriere geradewegs durch die Decke geht, spricht Amy zunehmend Alkohol und Drogen zu – was der Qualität ihrer Songs und der Intensität ihrer einmaligen Stimme vorerst allerdings nicht zu schaden scheint und zudem ihrem Image als rebellischem Freigeist zuträglich ist. Durch Zufall trifft sie eines Tages in einem Pub den charismatischen Blake (Jack O‘Connell), erkennt in ihm ihren Seelenpartner und verliebt sich unsterblich. Doch schon bald stehen der unaufhaltsam weiter steigende Ruhm der Künstlerin, die damit verbundenen Verpflichtungen und der Druck der Öffentlichkeit sowie die sich nun langsam doch zeigenden Auswirkungen des rücksichtslosen Umgangs mit ihrem Körper Amys Glück im Wege…

„BACK TO BLACK | Trailer | Deutsch | Jetzt für Zuhause!“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.