Apples Programmiersprache Swift 5.6 ab sofort verfügbar: Das ist neu

Parallel zu iOS 15.4 und Co. erschien auch eine neue Version für die Apple-Programmiersprache Swift. Wir klären in diesem Artikel, was Swift 5.6 mit sich bringt.

Für Swift 5.6 wurden Verbesserungen in vielen Bereichen der Programmiersprache implementiert. Einerseits gibt es Änderungen bei der Sprache selbst, andererseits wurden Dinge rund um den Swift Package Manager und DocC weiterentwickelt.

Leichtere Umgang mit Datentypen

Es kann hin und wieder überflüssig sein, einen Datentyp anzuführen, wenn eigentlich klar ist, welcher gemeint sein muss. So musste man bei folgendem Beispiel bislang auf jeden Fall den Typ ClosedRange für den Generic Left angeben.

enum Either<Left, Right> { case left(Left) case right(Right) } let either: Either<ClosedRange<Int>, Range<Int>> = .left(0...10)

Mit den neuen Typ-Platzhaltern ist das fortan nicht mehr erforderlich, man ersetzt den Datentyp einfach durch _ . Der Compiler interpretiert den Typ automatisch, da er den Parameter von .left() als ClosedRange erkennt.

// Inferred as 'Either<ClosedRange<Int>, Range<Int>>' let either: Either<_, Range<Int>> = .left(0...10)

Eine weitere Neuerungen für das Handling von Datentypen ist die neue Syntax für existentielle Datentypen. Diese können nun mit dem Schlüsselwort any markiert werden. Das soll dafür sorgen, dass keine Verwechslungen mit einer normalen Protokoll-Konformität gemacht werden.

Pointer

Da man mit Swift auch mit der Programmiersprache C, in der die Speicherplatz-Verwaltung selbst vorgenommen werden muss, interagieren kann, sind Pointer essenziell. Dafür bringt Swift 5.6 auch einige Vereinfachungen. Eine davon ist die Möglichkeit, nicht initialisierten Speicherplatz zu reservieren, sodass Berechnungen von C-APIs in diesem gespeichert werden können. Weiters können veränderbare Pointer ab sofort an Methoden übergeben werden, die laut Definition nur nicht veränderbare unterstützen.

Swift Package Manager und DocC

Swift 5.6 führt zwei neue Arten von Plugins für Swift Packages ein. Einerseits werden nun Build-Tool-Plugins unterstützt, die während dem Bauen eines Packages ausgeführt werden. Andererseits gibt es Command-Plugins, die vom Nutzer ausgeführt werden können, zum Beispiel zur Formatierung des Source Codes.

Auf der anderen Seite haben wir Updates für DocC, das System zur Codedokumentation, welches auf der WWDC 2021 präsentiert wurde. Dieses ist nun als Plugin verfügbar, welches die zuvor erwähnten Weiterentwicklungen nutzt. Außerdem können Inhalte mit DocC nun auf GitHub Pages veröffentlicht werden.

