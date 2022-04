Home Sonstiges Streaming-Tipp: Gleich das Halbfinale der Champions League – Man City gegen Real Madrid bei Prime Video schauen

Streaming-Tipp: Gleich das Halbfinale der Champions League – Man City gegen Real Madrid bei Prime Video schauen

Der Spätfrühling läutet nicht nur den Sommer ein, es ist auch die heiße Phase im europäischen Fußball – vor allem in den internationalen Wettbewerben wie der Königsklasse. Es stehen die beiden Halbfinals an und ihr könnt heute zwei absolute Spitzenteams beim Kamp um den Einzug ins Finale zusehen.

Es ist angerichtet: Man City gegen Real Madrid

Heute Abend steigt das Hinspiel des ersten Halbfinals und wir haben es mit zwei absoluten Spitzenteams zu tun: Auf der einen Seite das neureiche Manchester City, welches sich mit aberwitzigen Ablösesummen einen Premiumkader zusammenkaufte und dennoch noch nie die Champions League gewinnen konnte. Daran trägt auch der Trainer Pep Guardiola einen großen Anteil. In den vergangenen Jahren warf er die bewährte Taktik immer wieder über Bord und versuchte mit dem Außergewöhnlichen, den Gegner zu überraschen – mit mäßigem Erfolg. Vielleicht versucht es Guardiola aber auch zu krampfhaft, mit einem anderen Team als dem FC Barcelona die Champions League zu gewinnen. Ein Vorwurf, der ihn auch zu Zeiten als Bayern-Trainer immer wieder begleitete.

Auf der anderen Seite haben wir das altehrwürdige Real Madrid: Absoluter Rekordsieger dieses Wettbewerbs, der zudem als erste Club sowohl das alte Format als auch die Champions League dreimal in Folge gewinnen konnte. Die Qualität des Kaders braucht sich hinter dem Team von Man City keinesfalls zu verstecken. Auch wenn das Mittelfeld mit Modric, Kroos und Casemiro etwas in die Jahre gekommen ist, die Erfahrung spricht für das Team. Und dann hat man mit Karim Benzema den aktuell wohl besten Mittelstürmer in den eigenen Reihen, der seit Wochen in absoluter Bestform ist.

Auf Prime Video zu sehen

Wie gewohnt, zeigt Prime Video am Dienstag entweder das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel. Da der FC Bayern auf peinliche Art und Weise gegen den FC Villarreal ausgeschieden ist, müssen wir mit uns also mit dem Topspiel zufriedengeben. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt gegen 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Übrigens, das andere Halbfinale bestreiten der FC Liverpool und der FC Villarreal. Es könnte also auch sein, dass wir entweder ein rein spanisches oder ein rein englisches Finale in der Champions League sehen.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!