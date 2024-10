Home Apps Störung: Facebook und Instagram haben aktuell Probleme, bei euch auch?

Am Abend kommt es zu Ausfällen bei Facebook und Instagram. Derzeit können viele Nutzer nicht auf die Netzwerke zugreifen. Meta hat sich zu den Problemen noch nicht geäußert. Habt ihr auch Schwierigkeiten?

Derzeit erleben einige Dienste von Meta einen Ausfall. Seit den frühen Abendstunden deutscher Zeit kommt es für Nutzer vermehrt zu Problemen bei der Nutzung der beiden Plattformen Facebook und Instagram.

Facebook is down

Nutzer in sozialen Medien berichten gehäuft von Fehlermeldungen, etwa beim Aufruf der Startseite von Instagram. Wie viele Anwender betroffen sind, ist allerdings nicht klar.

Meta hat sich noch nicht geäußert

Derzeit gibt es noch kein Statement von Meta zu den aktuellen Problemen seiner beiden Plattformen. Aussetzer wie diese kommen immer wieder vor.

In der Regel halten sie für wenige Stunden an und betreffen einige hundert Millionen Nutzer. In seltenen Fällen waren Dienste mehr als drei Stunden nicht nutzbar. Apples iCloud ist relativ regelmäßig von solchen Störungen betroffen, diese suchen allerdings alle großen Onlinedienste zuverlässig von Zeit zu Zeit heim.

Habt ihr aktuell auch Probleme beim Zugriff auf Instagram oder Facebook?

