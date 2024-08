Home Apple Stellenstreichungen bei Apple: Bücher und News keine Priorität mehr

Apples Bücher-App und der zugehörige Store sind schon lange nicht mehr Apples Top-Priorität, selbiges gilt für Apple News. So überrascht es nicht wirklich, dass dort nun Stellen gestrichen werden. Apple, so ist zu hören, schärft intern seine Prioritäten nach.

Apple bietet zwar seit vielen Jahren mit Apple Books eine eigene Lese-App an iPhone und Mac und einen Bücherladen dazu, doch diese Leseanwendung hat in den letzten Jahren kaum noch Aufmerksamkeit von Apple erhalten. Wann immer sie für Aufmerksamkeit sorgte, eher in negativer Weise, etwa wenn neue Umblätteranimationen nicht wirklich den Geschmack der Nutzer trafen.

Auch bei Apple News und dem nur in den USA aktive Apple News+-Abo tut sich seit geraumer Zeit nicht viel, Insider sprechen auch von großer Unzufriedenheit der wenigen Kunden. So mag es nicht wirklich überraschen, dass nun hier gespart werden soll.

Apple streicht Stellen bei Büchern und News

In diesen Bereichen wird das Engagement offenbar weiter verringert. Rund 100 Positionen sollen bei Apple Books und News gestrichen werden, berichtet Bloomberg. Immerhin, die betroffenen Mitarbeiter stehen nicht gleich auf der Straße.

Ihnen wird eine Frist von 60 Tagen eingeräumt, in der sie die Möglichkeit haben, sich auf eine andere Stelle im Unternehmen zu bewerben. Einige Beschäftigte sind auch weniger stark betroffen, da sie bereits heute in mehreren Abteilungen aktiv sind.

Ob Apple Books und Apple News irgendwann ganz eingestellt werden, ist damit noch nicht gesagt. Perspektivisch dürften die Dienste fortgeführt werden, allerdings ohne große Priorität. Apple, so der Bloomberg-Bericht, sei damit beschäftigt, seine Prioritäten intern neu zu Gewichten, doch die Entlassungen fallen noch vergleichsweise übersichtlich aus. In der amerikanischen Tech-Branche sind Stellenstreichungen von 10% der gesamten Belegschaft nicht unüblich.

