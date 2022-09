Home iPhone Starke Kontraste: iPhone 14 Pro Max stark, iPhone 14 schrecklich schwach

Apples neues iPhone 14 verkauft sich gut, doch die unterschiedliche Nachfrage nach den verschiedenen Modellen ist extrem auffällig. Der Erfolg des iPhone 14 ist zu weiten Teilen ein Erfolg des iPhone 14 Pro Max. Das lässt in Hinblick auf zukünftige Modelle verschiedene Folgerungen zu.

Apple wird sein neues iPhone 14-Lineup zwar grundsätzlich gut los, doch die Nachfrage verteilt sich sehr ungleichmäßig, das war bereits bekannt. Während die Pro-Modelle stark gefragt sind, fällt das Basismodell stark ab.

Das zeigt sich eindrucksvoll auch in einer neuen Statistik, die der Analyst Ross Young von DSCC mit seinen Super Followern geteilt hat.

Danach fallen die Bestellungen für Panels des iPhone 14 Pro Max bis Ende November um rund 18% stärker aus als im Vorjahreszeitraum für das iPhone 13 Pro Max.

Das Basis-iPhone 14 ist sehr schwach

Dagegen fallen die Orders für das Basis-iPhone 14 um rund 38% im Vergleich zum iPhone 13 im Vorjahr ab.

Immerhin, das iPhone 14 Plus könnte etwas stärker starten, als das iPhone 13 Mini im Vorjahr. Alles in allem bleibt aber die Erkenntnis: Die Verkäufe des iPhone 14 liegen in diesem Herbst zwar leicht über denen des iPhone 13 im letzten Jahr, wenn man die Bestellungen in der Lieferkette als Referenz heranzieht, dies wird aber vor allem durch die Nachfrage nach dem Pro-Modell und insbesondere dem iPhone 14 Pro Max getragen. Apple könnte daher für die Zukunft planen, seinen Fokus massiv auf dieses größte Modell zu legen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Das iPhone 15 kommt dann vielleicht in einer neuen Ultra-Version mit exklusiven Features.

