Home Sonstiges Spotify, YouTube und Amazon: Weitere Musik-Jahresrückblicke sind online

Spotify, YouTube und Amazon: Weitere Musik-Jahresrückblicke sind online

Die Zeit der Jahresrückblicke ist gekommen und die großen Musik-Streamingdienste scheinen sich auf Anfang Dezember als optimalen Zeitpunkt zur Veröffentlichung geeinigt zu haben. Neben Apple Music Replay sind nun auch Spotify Wrapped, YouTube Music Recap und Amazon Music Delivered verfügbar.

Apple Music Replay 2024 ist seit Anfang der Woche verfügbar. Wie Apfelpage berichtete, ist die Rückschau erstmals über die Apple Music-App abrufbar. Die Voraussetzung dafür ist ein Update auf iOS 18.1. Mehr oder weniger zeitgleich veröffentlichten Spotify und Amazon Music ihre Pendants, YouTube Music war sogar noch früher dran.

YouTube Recap 2024 mit neuen Funktionen

Wie die Videoplattform mit Musik-Streamingdienst mitteilt, gibt es auch hier in diesem Jahr große Neuerungen. Dazu zählen unter anderem „dynamische neue Animationen“, ein Zeitstrahl sowie ein Filmcharakter basierend auf dem individuellen Hörverlauf. Wer YouTube Music nutzt, kann seinen persönlichen Recap hier finden.

„Share your 2024 YouTube Music Recap“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Amazon Music Delivered 2024 zeigt Alexa-Nutzung

Auch Amazon hat einen eigenen Musikdienst und mit Amazon Music Delievered eine entsprechende Jahreszusammenfassung. Hier lässt sich zudem die Nutzung von Alexa mit Amazon Music analysieren.

„Your 2024 Delivered | Amazon Music“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Spotify Wrapped 2024: Branchen-Primus mit technischen Problemen

Spotify Wrapped ist unumstritten das Original der Musik-Zusammenfassungen. Bei uns in Europa greifen die meisten auf den schwedischen Dienst zurück. Da Spotify Musik und Podcasts in einer Anwendung unterbringt, sind diese in Spotify Wrapped 2024 Teil des Rückblicks. Eure persönliche Zusammenstellung findet ihr in der App oder hier.

Dem Vernehmen nach gab es bei der ersten Ausspielung von Spotify Wrapped technische Probleme und unschöne Ruckler in der Darstellung. War das bei euch auch der Fall? Welchen Streamingdienst nutzt ihr? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.