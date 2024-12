Home iCloud / Services Apple Music Replay 2024 veröffentlicht: Was sind eure Top-Songs?

Apple Music Replay 2024 veröffentlicht: Was sind eure Top-Songs?

Jedes Jahr im Dezember veröffentlicht Apple Music eine personifizierte Rangliste der meistgehörten Songs. Apple Music Replay nennt sich das und ist seit gestern Abend für Apple Music Nutzer abrufbar. Erstmals integriert Apple den Rückblick in die Music-App.

Bisher musste man einen Browser bemühen, um sein persönliches Apple Music Replay einsehen zu können. 2024 ändert sich das. Wer iOS 18.1 oder neuer installiert hat, findet die Übersicht prominent auf der Apple Music-Startseite. Hier lassen sich die Top-Songs,- Interpreten und -Playlisten nach Monaten und für das Gesamtjahr anzeigen. Ein „Highlight-Reel“ mit insgesamt gehörten Minuten, Künstlern und Titeln ist hier – hinterlegt mit oft gehörten Songs – ebenfalls zu finden. Die dazugehörige Playlist mit euren meistgespielten Songs findet ihr im Bereich „Für dich“ oder am Ende der Apple Music Replay-Seite.

Wer iOS 18.1 noch nicht installiert hat, findet den Rückblick unter music.apple.com/de/replay (Affiliate-Link).

Billie Eilish, Kendrick Lamar und Apache 207 unter Top Artists 2024

Neben den persönlichen Jahresrückblicken hat Apple regionale und weltweite Jahrescharts veröffentlicht. Am meisten wurde auf Apple Music Billie Eilish gehört, der Top Song weltweit ist „Not Like Us“ von Kendrick Lamar. In Deutschland befindet sich „Wunder“ von Apache 207 und Ayliva auf dem ersten Platz. Der langhaarige Rapper stand bereits 2023 mit Udo Lindenberg und dem gemeinsamen Song „Komet“ auf Platz 1. Beide Songs schaffen es 2024 in die deutschen Top 10.

Hier findet ihr eine Liste der Jahrescharts, aufgeteilt in verschiedene Kategorien:

Uns würde interessieren, welche Musik die Apfelpage-Leserinnen und -Leser hören. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Songs, Artists oder Alben bei euch ganz oben gelandet sind.

