Spotify: Werden im April die Preise erhöht?

Spotify-Kunden steht die nächste Preiserhöhung ins Haus. Der Streaming-Service will neue Abo-Tarife schaffen und die Gelegenheit nutzen, um die Preise zu erhöhen. Das wäre die zweite Erhöhung in kurzer Zeit. Bereits im April könnte es so weit sein.

Davon geht der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg aus. Vorerst soll es sich nur um die Preise im Vereinigten Königreich sowie in Australien handeln. In drei weiteren, nicht näher genannten Märkten, sollen die Preise ebenfalls um ein bis zwei Dollar pro Monat steigen. Ob Deutschland unter die „Glücklichen“ fällt, lässt der Bericht offen.

Neuer Basic-Tarif, Supremium bringt bessere Qualität

Spotify plant dem Bericht nach, einen neuen Basic-Tarif ohne Hörbücher anzubieten. Damit würde das bisherige Basic-Abo wohl teurer werden. In Märkten, in denen es noch keine Spotify-Hörbücher gibt, bleibt vorerst alles beim alten.

Generell neu ist dagegen ein „Supremium-Tarif“, der endlich verbesserte Audio-Qualität zu Spotify bringen soll. Weitere Zusatzfunktionen sollen ebenfalls an Bord sein, wurden bisher aber noch nicht genannt.

Deutschland mal wieder später dran?

In Deutschland wurden die Preise erst im Oktober 2023 erhöht. Für ein normales Konto zahlt man monatlich 10,99 Euro, Duo (14,99 Euro) und Family (17,99 Euro) bieten mehreren Personen Zugriff. Studierende zahlen aktuell 5,99 Euro pro Monat. Die letzte deutsche Preiserhöhung kam deutlich nach der europäischen Konkurrenz, viel dafür aber höher aus. Wir sind gespannt, wie es sich bei der Einführung des neuen „Supremium“-Tarifs verhält.

