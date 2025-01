Home Sonstiges Spekulationen über einen Verkauf von Sonos machen die Runde

Sonos schaffte das, was auch Apple oder Volkswagen gelang: Ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches als Synonym für eine ganze Gerätekategorie dient. Spricht man heute über Multirooming, denkt man eben an Sonos. Doch der Wettbewerb und diverse Fehlentscheidungen vom Vorstand haben das Unternehmen in eine schwierige Lage gebracht. Deshalb ist es wenig überraschend, dass langsam Gerüchte über eine potenzielle Übernahme die Runde machen.

Bloomberg bringt Übernahme ins Spiel

Sonos hat in der letzten Woche auf der obersten Führungsebene aufgeräumt, Apfelpage berichtete. Einen Tag später musste auch der CPO seinen Hut nehmen, zudem steht auch die Finanzchefin kurz vor dem Absprung. Diese Personalrochaden sind wenig überraschend, bedenkt man, dass das Unternehmen seit April 67% seines Börsenwerts verloren hat. Bloomberg hat dazu nun Überlegungen angestellt, ob und an wen Sonos verkauft werden könnte.

Die üblichen Verdächtigen

Das US-Wirtschaftsmagazin bringt dabei bekannte Namen ins Spiel, unter anderem Spotify, Samsung, Amazon und Apple. Für alle genannten Unternehmen gibt es Argumente, unwahrscheinlich ist aber Apple. Auch wenn es zu Zeiten des iPods konkrete Überlegungen gab, die Steve Jobs abschmetterte, verfügt der Konzern heute selbst über ausreichende Patente für Multirooming – mitsamt AirPlay 2.

Samsung könnte bei einer Übernahme Probleme mit den Kartellbehörden bekommen, die Übernahme von Harman International aus dem Jahr 2016 hat die Position der Südkoreaner im Audiobereich gestärkt und in eine Marktführerschaft verwandelt. Im Bereich der Smart Speaker ist dem Unternehmen allerdings bisher kein Durchbruch gelungen. Am ehesten würde der Kauf von Sonos durch Spotify Sinn machen: Die Schweden könnten so für ihren Service die passende Hardware auf den Markt bringen und so ihre Einnahmen auf ein zweites Standbein stellen.

