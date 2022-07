Home Sonstiges Sony entfernt digital gekaufte Filme und Serien

Sony entfernt digital gekaufte Filme und Serien

Apple hat mit dem iPod die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren und kaufen, komplett verändert. Gleiches gilt übrigens auch für Filme und Serien. Dies kann sich mittelfristig zum Problem entwickeln, wie nun ausgerechnet Sony aufzeigt.

Kurze Rechtseinführung

Wir sind keine Juristen und wollen die Erklärung deshalb so einfach wie möglich halten: Wer eine CD oder eine Blue-ray, also einen physischen Datenträger kauft, erwirbt damit ein Eigentumsrecht. Man darf damit (fast) alles machen. Also den Film so oft und so vielen Freunden anschauen, wie er will (es darf keine kommerzielle Nutzung stattfinden und man darf den Datenträger auch wieder veräußern.

Bei digitalen Inhalten hingegen erwirbt man lediglich ein sogenanntes Nutzungsrecht. Solange der Anbieter den Inhalt zur Verfügung stellt, kann er entsprechend genutzt werden und alles ist gut. Doch der Anbieter behält sich das Recht vor, den Inhalt beim Käufer jederzeit zu entfernen, was vor allem bei auslaufenden Lizenzen der Fall ist und damit kommen wir zu Sony.

Sony entfernt Filme im PlayStation-Netzwerk

Vor rund einem Jahr gab Sony bekannt, über das PlayStation-Netzwerk auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 keine neuen Filme mehr zum Kauf anzubieten. Damals versicherte man Kunden jedoch, dass sich für bisherige Kunden und deren konsumierte Inhalte nichts ändern wird. Dieses Versprechen bricht der Konzern aktuell sowohl in Deutschland als auch Österreich. Im Rahmen eines rechtlichen Hinweises auf der PlayStation-Webseite informiert Sony die Kunden, dass sie demnächst den Zugriff auf Lizenzinhalte von Studio Canal verlieren werden. Dies berichtet die Webseite flatpanelshd. So heißt es wortwörtlich:

„Ab dem 31. August 2022 wirst du aufgrund unserer sich entwickelnden Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern nicht mehr in der Lage sein, deine zuvor gekauften Inhalte von Studio Canal anzusehen, und sie werden aus deiner Video-Bibliothek entfernt.“

Rund 300 Filme sind davon betroffen

In Österreich werden knapp 140 Filme nicht mehr verfügbar sein, mehr als doppelt so viele Inhalte betrifft es in Deutschland. Hier werden rund 314 Inhalte trotz Kauf entfernt. In der von Sony veröffentlichten Liste aller Produktionen sind zahlreiche bekannte dabei, darunter Apocalypse Now, John Wick, La La Land, Saw und The Hunger Games. Grund sind auslaufende Rechte des Filmstudios Studio Canal.

Verbraucherunfreundlich

Das Eigentumsrecht und das Nutzungsrecht sind vom Gesetzgeber eindeutig definiert und die Anbieter halten sich auch daran. Doch erstmals kommt es hier zu einem wirklich großen Fall und der Konflikt verärgerter Kunden dürfte vorprogrammiert sein. Vor allem, da die Preise für digitale Versionen oft genug leider nicht signifikant günstiger sind, was zumindest mal Spielraum für Rechtsstreitigkeiten bieten könnte. Genau hier kommt Apple mit seinem iTunes Store ins Spiel, ist man doch einer der größten Anbieter für Filme und Musik. Cupertino dürfte dieses Vorgehen und alle Folgen mit Argusaugen verfolgen.

