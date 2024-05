Home Hardware Sonos stellt auch den Roam 2 vor

Sonos stellt auch den Roam 2 vor

Sonos hat den gestrigen Nachmittag genutzt, um auch seinen mobilen Lautsprecher aufzufrischen. Neben dem Kopfhörer Ace stellte das Unternehmen auch den Roam 2 vor, wir haben die Details

Roam 2 vorgestellt

Der neue Sonos Roam unterscheidet sich äußerlich nur unwesentlich von seine Vorgänger. Das Logo ist nun nicht mehr farblich abgesetzt, sondern kommt im gleichen Farbton wie das restliche Gehäuse daher. Zudem ist nun eine Taste zum Koppeln via Bluetooth verbaut, somit muss der Roam 2 nicht mehr zunächst umständlich in der Sonos-App via WLAN eingerichtet werden. Die Akkulaufzeit beträgt maximal 10 Stunden, abseits der Stromversorgung sind bis zu 10 Tage in einem Ruhe-Modus drin. Anschließend muss der neue Lautsprecher entweder via USB-C oder der separat erhältlichen drahtlosen Ladeplatte geladen werden.

Unterstützt nun Trueplay

Für einen verbesserten Klang soll die Trueplay-Funktion sorgen, die wir bereits von diversen anderen Sonos-Lautsprechern kennen. Der Roam 2 kalibriert sich damit in Abhängigkeit von den akustischen Eigenschaften der aktuellen Umgebung kontinuierlich selbst. Ansonsten hat sich nicht viel geändert: Unterwegs wird der Roam 2 via Bluetooth angesprochen, in den eigenen vier Wänden spielt er dann mittels WLAN im Verbund mit den anderen Sonos-Lautsprechern – sofern dies mithilfe der App so eingestellt wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der Sonos Roam 2 ist zum Marktstart mit Olive, Schwarz, Sunset, Wave und Weiß in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Die UVP liegt bei 199 Euro und der Roam 2 kann ab sofort über die Webseite des Herstellers bestellt werden.

