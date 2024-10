Home Hardware Sonos kündigt die Arc Ultra und den Sub 4 an

Sonos kündigt die Arc Ultra und den Sub 4 an

Im Hinblick auf Geheimhaltung ist Sonos so löchrig wie ein Schweizer Käse und so waren auch dieses Mal wieder fast alle Fakten und Details zur Arc Ultra und zum Sub 4 bekannt. Wie dem auch sei, mit der offiziellen Ankündigung schuf der Hersteller nun vollendete Tatsachen. Wir geben einen knackigen Überblick.

Die Arc Ultra

Optisch ist die Arc Ultra fast unverändert zum Vorgänger, unter der Haube hat sich aber einiges getan. So will der Hersteller mit „Sound Motion“, wie der Hersteller die Transduce-Technologie nennt, satte Bässe aus der Soundbar herausholen. Anbei einmal eine Übersicht der Neuerungen der Arc Ultra:

Theatersound in Ihrem Wohnzimmer: Arc Ultra liefert eine massive Klangbühne, die jedes Detail des Klangs genau in Ihrem Raum platziert, um Sie in Inhalte zu hüllen. Die brandneue Architektur verfügt über 14 von Sonos entwickelte Treiber, darunter einen Sound Motion™ Tieftöner und eine Gruppe von Hochtönern mit Wellenleitern an beiden Enden, um ein räumliches Audioerlebnis von 9.1.4 zu bieten. Stimmen Sie mit Trueplay™ ein, um den besten Sound für Ihren Raum zu finden, der jetzt sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist.

Arc Ultra liefert eine massive Klangbühne, die jedes Detail des Klangs genau in Ihrem Raum platziert, um Sie in Inhalte zu hüllen. Die brandneue Architektur verfügt über 14 von Sonos entwickelte Treiber, darunter einen Sound Motion™ Tieftöner und eine Gruppe von Hochtönern mit Wellenleitern an beiden Enden, um ein räumliches Audioerlebnis von 9.1.4 zu bieten. Stimmen Sie mit Trueplay™ ein, um den besten Sound für Ihren Raum zu finden, der jetzt sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist. Verpassen Sie nie ein Wort oder Flüstern: Mit einer neuen Center-Channel-Architektur maximiert Arc Ultra die stimmliche Klarheit, so dass es einfacher ist, den Dialog zu folgen. Mit einer völlig neuen erweiterten Funktion zur Sprachverbesserung können Sie in der Sonos-App die gewünschte Stufe der Dialogklarheit auswählen.

Mit einer neuen Center-Channel-Architektur maximiert Arc Ultra die stimmliche Klarheit, so dass es einfacher ist, den Dialog zu folgen. Mit einer völlig neuen erweiterten Funktion zur Sprachverbesserung können Sie in der Sonos-App die gewünschte Stufe der Dialogklarheit auswählen. Cinematic Collaborations: Arc Ultra ist das Ergebnis vertiefter Sonos Soundboard-Beziehungen. Wir haben mit erfahrenen Filmproduzenten und Schöpfern wie Chris Jenkins und Onnalee Blank zusammengearbeitet, um Arc Ultra für die Wiedergabe von Dolby Atmos-Inhalten zu optimieren und ein studiowürdiges Erlebnis zusammenzustellen, das mit professionellen Soundsystemen mithalten kann.

Arc Ultra ist das Ergebnis vertiefter Sonos Soundboard-Beziehungen. Wir haben mit erfahrenen Filmproduzenten und Schöpfern wie Chris Jenkins und Onnalee Blank zusammengearbeitet, um Arc Ultra für die Wiedergabe von Dolby Atmos-Inhalten zu optimieren und ein studiowürdiges Erlebnis zusammenzustellen, das mit professionellen Soundsystemen mithalten kann. Design, das Ihres Zuhauses würdig ist: Arc Ultra ist sorgfältig mit einem unverwechselbaren geschwungenen Profil, einer matten Oberfläche und einem schlankeren Erscheinungsbild gefertigt, das bei der Montage elegant aussieht und die TV-Lünetten nicht behindert, wenn es auf einem Sideboard platziert wird. Sein umlaufendes Gitter erstreckt sich um die Rückseite des Lautsprechers, so dass sich der Klang in alle Richtungen bewegen kann, um Sie vollständig zu umgeben.

Arc Ultra ist sorgfältig mit einem unverwechselbaren geschwungenen Profil, einer matten Oberfläche und einem schlankeren Erscheinungsbild gefertigt, das bei der Montage elegant aussieht und die TV-Lünetten nicht behindert, wenn es auf einem Sideboard platziert wird. Sein umlaufendes Gitter erstreckt sich um die Rückseite des Lautsprechers, so dass sich der Klang in alle Richtungen bewegen kann, um Sie vollständig zu umgeben. Nahtlose Einrichtung und Steuerung: Schalte Sound in Kinoqualität in wenigen Minuten mit einer einfachen HDMI eARC-Verbindung frei und steuere mühelos mit deiner TV-Fernbedienung, der Sonos-App, der Sonos Voice Control oder Amazon Alexa. Die Touch-Bedienelemente sind geschickt in einer speziellen Leiste hinter der Soundbar untergebracht, um visuelle Ablenkungen zu verhindern. Mit Bluetooth Line-In bietet Ihnen Arc Ultra auch mehr Möglichkeiten zum Streamen – ob Sie einen Podcast bingen oder eine Playlist einrichten, bevor Gäste eintreffen.

Schalte Sound in Kinoqualität in wenigen Minuten mit einer einfachen HDMI eARC-Verbindung frei und steuere mühelos mit deiner TV-Fernbedienung, der Sonos-App, der Sonos Voice Control oder Amazon Alexa. Die Touch-Bedienelemente sind geschickt in einer speziellen Leiste hinter der Soundbar untergebracht, um visuelle Ablenkungen zu verhindern. Mit Bluetooth Line-In bietet Ihnen Arc Ultra auch mehr Möglichkeiten zum Streamen – ob Sie einen Podcast bingen oder eine Playlist einrichten, bevor Gäste eintreffen. Engagement für Nachhaltigkeit: Arc Ultra wurde verantwortungsbewusst mit verbesserter Wartungsfreundlichkeit entwickelt, indem mehr Schrauben und weniger Klebstoffe, halogenfreie Leiterplattenmaterialien, weniger Siliziummaterial und ein um bis zu 20 % reduzierten Leerlaufstromverbrauch als eigenständiger Player im Vergleich zu Arc verwendet wurden. Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar und auch 18 % kleiner, was den Versand effizienter macht.

„Sonos Arc Ultra | Sound beyond surround“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In Sachen Konnektivität kommt Bluetooth neu hinzu, ansonsten hat sich nichts geändert. Dementsprechend wird auch wieder AirPlay 2 unterstützt.

Sub 4 ebenfalls angekündigt

Wem die Arc Ultra zu wenig Bass liefert, kann zum neuen Sub 4 greifen. Die wichtigste Neuerung dürfte nun das Finish des Gehäuses sein – dieses ist endlich matt gehalten. Das Hochglanzfinish der Vorgänger erwies sich als extrem anfällig für Kratzer. Auch beim Klang will der Hersteller einige Verbesserungen erzielt haben:

Pulsierender Klang: Jeder Beat, jedes Dröhnen und jedes Grollen wird so intensiv wie nie zuvor, dafür sorgen zwei spezielle Tieftöner, die tiefe, dynamische Frequenzen erzeugen, um das Entertainment zu verbessern. Kein Brummen oder Rasseln – beide Sub 4-Tieftöner sind nach innen gerichtet, um einen Kraftabbaueffekt zu erzeugen, der Verzerrungen neutralisiert.

Jeder Beat, jedes Dröhnen und jedes Grollen wird so intensiv wie nie zuvor, dafür sorgen zwei spezielle Tieftöner, die tiefe, dynamische Frequenzen erzeugen, um das Entertainment zu verbessern. Kein Brummen oder Rasseln – beide Sub 4-Tieftöner sind nach innen gerichtet, um einen Kraftabbaueffekt zu erzeugen, der Verzerrungen neutralisiert. Von innen und außen neu entwickelt: Der Sub 4 ist der bisher fortschrittlichste Subwoofer von Sonos und verfügt über eine höhere Rechenleistung und einen größeren Speicher sowie neue WLAN-Radios für bessere Konnektivität, damit man keinen Beat verpasst.

Der Sub 4 ist der bisher fortschrittlichste Subwoofer von Sonos und verfügt über eine höhere Rechenleistung und einen größeren Speicher sowie neue WLAN-Radios für bessere Konnektivität, damit man keinen Beat verpasst. Dasselbe ikonische Design: Der Sub 4 hat eine elegante, skulpturale Form, die die Ästhetik seines Vorgängers weitgehend beibehält, mit einer aktualisierten, matten Oberfläche in Schwarz und Weiß und einem Profil, das sich leicht aufrecht stellen, auf die Seite legen oder unter die Couch schieben lässt. Der Sub 4 ist durch die Entmaterialisierung und die Reduzierung des Stromverbrauchs im Stand-by-Modus um fast 50 % nachhaltiger.

Der Sub 4 hat eine elegante, skulpturale Form, die die Ästhetik seines Vorgängers weitgehend beibehält, mit einer aktualisierten, matten Oberfläche in Schwarz und Weiß und einem Profil, das sich leicht aufrecht stellen, auf die Seite legen oder unter die Couch schieben lässt. Der Sub 4 ist durch die Entmaterialisierung und die Reduzierung des Stromverbrauchs im Stand-by-Modus um fast 50 % nachhaltiger. Atemberaubendes Heimkino: Mit der Kombination des Sub 4 und der Arc Ultra, der Arc oder der Beam für noch tiefere Bässe, werden Filme und Shows noch dramatischer. Zwei Subwoofer sorgen für maximale Bässe, die jede Szene und jeden Song aufladen – der Sub 4 ist mit früheren Sub-Generationen kompatibel.

Preise und Verfügbarkeit

Im Vorfeld war kolportiert worden, dass der Preis der Arc Ultra deutlich ansteigen soll. Dem ist nicht so, mit 999,00 Euro liegt die UVP exakt auf dem Niveau des Vorgängers. Der Sub 4 ist für 899,00 Euro erhältlich. Beide Produkte wird es in Weiß und Schwarz geben, Vorbestellungen werden ab sofort über die hauseigene Webseite entgegengenommen. Die Auslieferung ist für den 29. Oktober 2024 angesetzt.

Großes Update für die App angekündigt

Die Vorstellung der Arc Ultra und des Sub 4 nimmt Sonos auch zum Anlass, noch einmal über die App zu sprechen. So wird es zum Verkaufsstart der beiden neuen Produkte ein großes Update geben, womit 90% aller Nutzer wieder über den gewohnten Funktionsumfang vor dem leidigen Relaunch der App verfügen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.