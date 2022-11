Home Apple Watch So sichert ihr euch das Metropolis-Zifferblatt in der PRODUCT(RED)-Variante

Apple engagiert sich seit Jahren in verschiedenen Initiativen, wobei PRODUKT(RED) sicherlich die bekannteste davon ist. Apple zeigt dabei jedes Jahr am 01. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, ein besonderes Engagement und bietet verschiedene Produkte in dem so typischen Farbton an. Wer schon jetzt Solidarität zeigen will, kann dies mit einem Watchface tun und hier gibt es einen Neuzugang.

Metropolis-Zifferblatt laden

Metropolis gilt als absoluter Kultklassiker unter den Science-Fiction-Filmen und mit Apple TV+ arbeitet man an einer Serienadaption, Apfelpage berichtete. Wer Fan davon ist, kann sich das entsprechende Metropolis-Zifferblatt in der PRODUKT(RED)-Variante gerade sichern. Dabei müsst Ihr den Umweg über die nachfolgende App-Clip-Grafik gehen:

Die Grafik scannt ihr einfach mit der Kamera des iPhone ein, ihr müsst dazu noch einmal in den QR-Code-Modus wechseln. Anschließend könnt ihr das Zifferblatt wie gewünscht herunterladen.

Denkt an die Limitierungen der Watchfaces

Seit Jahren baut Apple mit jeder neuen Version von watchOS die Verfügbarkeit der Watchfaces aus. Mit watchOS 9 schaltete man zudem alle Nike-Zifferblätter frei. IN diesem Zusammenhang fiel uns auf, dass man in der Galerie nur 42 Watchfaces speichern kann. Will man dann ein neues Watchface hinzufügen, muss man erst ein anderes löschen. Es fiel uns deshalb auf, weil der Download aus diesem Grund beim ersten Mal nicht klappen wollte, da das Metropolis-Watchface direkt in ebenjene Galerie geladen wird.

