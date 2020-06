watchOS-7-Sleeptracking in ersten Reviews: Zu wenig?

Verschiedentlich wird watchOS 7 anhand der ersten Entwicklerbeta nun getestet, wobei natürlich das Sleeptracking in Reviews und Tests natürlich im Vordergrund steht. Die Tester sind sich einig: Es ist eine tolle Apple-Experience, die jedoch noch ziemlich einfach daherkommt. Viele Drittanbieterapps können mehr. Hat Apple enttäuscht?

Das Zwischenfazit von Sleeptracking, das mit watchOS 7 ja noch in der Beta steckt, ist nicht schlecht: Es funktioniert soweit recht gut. Viel mehr als den reinen Schlaf aufzeichnen kann das Sleeptracking-Feature in watchOS 7 aber nicht. Zudem ist es mit bis zu 22% Akkuverlust über die Nacht relativ inkonsistent in Sachen Verbrauch, schreibt etwa Michael Potuck. Aber wie gesagt: Beta!

Dafür funktioniert es ohne große Einstellungen und Vorprogrammierungen oder gar Anmeldungen. Und es ist überdies perfekt sowie nahtlos mit der Schlafenszeit und dem Sleep-Mode auf iOS verbunden. Eine solche Integration erhält man nur im Apple Ökosystem. Nun muss man abwiegen: Intelligente Wecker, REM-Phasenerkennungen oder gar eine umfassende Analyse der Schlafqualität vs. grundlegende Funktionen, die dafür rundum und synchron funktionieren.

David Smith, der Entwickler hinter Sleep++ für die Apple Watch, zog ein interessantes Fazit auf seinem Blog, an dem vielleicht ziemlich viel dran ist: Von Apples Sleeptracking profitieren auch die Entwickler nun massiv: Hatte bislang 1% der Nutzer sich um Sleeptracking gekümmert, werden es nun durch die große Aufmerksamkeit in watchOS 7 vielleicht 50% sein. Von diesen 50% werden die meisten sehr zufrieden mit Apples Lösung werden, 10% jedoch könnten auch eine umfassendere Lösung wollen und so nach Drittanbieterlösungen suchen, die es im App Store gibt.

I suppose a good summary of my expectation is that right now (say) 1% of Apple Watch wearers think to try sleep tracking. After this fall, most Apple Watch wearers will be aware of it and (say) 50% will try it out. Apple’s approach will be sufficient for 90% of them, but 10% will want more. Leading to now 5% of Apple Watch wearers looking for a 3rd-party app to augment their experience… so I end up way ahead overall.