Siri mit neuen Features am Apple TV | Apps mit Live-Aktivitäten | Glücksspielanzeigen im App Store? – Daybreak Apple

Guten Morgen an alle Apfelpage-Leser! Siri wird am Apple TV eine neue Funktion bekommen und wir berichteten, was diese kann. Weiters stellten wir euch Apps, welche bereits Live-Aktivitäten unterstützen, vor und erklärten, wie es mit den Glücksspielanzeigen im App Store weitergeht. Die News-Zusammenfassung zum Start in den letzten Tag der Woche.

Aber zunächst natürlich ein Blick auf die Zahlen. Die kamen gestern Abend und waren – einmal mehr – rekordverdächtig. Hier lest ihr, wie viel Apple im letzten Quartal verdient hat.

Stimmerkennung für sechs Personen am Apple TV mit Siri

Apple sparte zwar bei den Neuerungen für tvOS 16 auf der WWDC, legt jedoch jetzt noch das eine oder andere Feature nach. Besonders an Siri schraubte das Unternehmen noch einiges, in tvOS 16.1 erhielt die Sprachassistentin etwa eine neue Benutzeroberfläche. Mit der ersten Beta für tvOS 16.2 ist Siri nun dazu in der Lage, Stimmen von bis zu sechs Benutzern zu unterscheiden. Damit ist es beispielsweise möglich, dass ein Nutzer ein Kommando zum Abspielen einer bestimmten Playlist auf Apple Music gibt und Siri diese genau aus dessen Bibliothek nimmt.

Diese Apps unterstützen bereits Live-Aktivitäten

Bereits auf der WWDC 2022 kündigte Apple Live-Aktivitäten für iOS 16 an. Damit haben Entwickler die Möglichkeit, Echtzeit-App-Daten an zwei Stellen im Betriebssystem zu zeigen. Einmal am Lockscreen in einer Widget-ähnlichen Kachel und einmal in der Dynamic Island. Mit dem am Montag erschienen iOS 16.1 dürfen Entwickler Live-Aktivitäten endlich auch ausliefern. Deshalb zeigten wir euch im gestrigen AppSalat ein paar Apps, welche mit der System-Funktion bereits umgehen können:

Apple zeigt Glücksspielanzeigen im App Store und rudert nun zurück

Apple zeigt seit Kurzem vermehrt Werbungen im App Store. Darunter auch Anzeigen für Glücksspiel-Apps, welche man einfach willkürlich auf Produktseiten von anderen Apps platzierte. Das wollten Entwickler natürlich nicht sehen, die Kritik war dementsprechend groß. Deshalb ruderte Apple hiermit (vorerst) einmal zurück. Ob sich hier wieder ein größerer Konflikt zwischen dem Unternehmen und App-Entwicklern anbahnt, bleibt abzuwarten.

Kurz notiert

Die Unfallerkennung in den neuen iPhones ist stellenweise noch nicht ganz akkurat. Deshalb hat man ab iOS 16.2 die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu melden.

Nach und nach laufen die ersten Serien auf Apple TV+ aus. So wurde nun die vierte und letzte Staffel von Servant für 2023 angekündigt.

Auch abseits von Apple hatten wir wieder einmal News: Nothing stellte mit den Nothing ear(stick) seine zweiten In-Ears vor. Lest hier, was diese drauf habe,

Das waren sie, die wichtigen News von gestern. Nun wünschen wir euch einen schönen Tag und ein angenehmes Wochenende!

