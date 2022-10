Home Apps AppSalat AppSalat: Diese Apps unterstützen Live-Aktivitäten und die Dynamic Island

AppSalat: Diese Apps unterstützen Live-Aktivitäten und die Dynamic Island

Seit diesem Montag können Entwickler Live-Aktivitäten und Support für die Dynamic Island im iPhone 14 Pro (Max) bereitstellen. Daher wollen wir in dieser AppSalat-Ausgabe einige Apps hervorheben, welche das bereits haben.

Doch zuerst wollen wir noch einmal klarstellen, was Live-Aktivitäten sind. Dank Live-Aktivitäten können Apps Daten von Echtzeit-Ereignissen an zwei verschiedenen Orten im System darstellen: Am Lockscreen und in der Dynamic Island. Wenn man wissen möchte, wie das genau aussieht, muss man einfach nur eine Musik- oder Podcastwiedergabe starten und an diesen zwei Stellen nach Wiedergabekontrollen Ausschau halten.

Mit dem Release von iOS 16.1 am Montag haben nun auch Entwickler die Möglichkeit, Live-Aktivitäten in ihren Apps zu integrieren. Schauen wir uns nun einige an, welche diese Chance bereits ergriffen.

Rippple

Rippple, ein Client für die Web-App Trakt, ist üblicherweise ziemlich schnell mit der Adaptierung von neuen System-Features. Mit Live-Aktivitäten ist das diesmal nicht anders, genauer gesagt wurde eine für das Check-Ins-Feature implementiert. Check-Ins sind in Trakt Timer, welche nach der Länge eines Films oder einer Serie ablaufen. Danach wird der Inhalt automatisch als gesehen markiert.

Nach dem Start eines Check-Ins bekommt man am Sperrbildschirm und in der Dynamic Island zu Gesicht, wie lange der gewählte Film oder die gewählte Folge einer Serie noch dauert. Mit einem Klick öffnet sich direkt zum Eintrag in der App.

Structured

Structured sollte für fleißige Apfelpage-Leser längst kein unbekannter Name sein. Die To-Do-App stürmte in letzter Zeit alle Apple-Plattformen und wandert nun auch auf der Dynamic Island und am Lockscreen mit Live-Aktivitäten ein. Eine Live-Aktivität kommt in Structured beim Starten eines Fokus-Timers zum Vorschein. So sieht der Nutzer schnell, wie lange er sich noch auf die aktuelle Aufgabe fokussieren muss.

Mela

Folgende Situation dürfte wahrscheinlich für die wenigsten fremd sein: Ein Gericht muss eine bestimmte Zeit im Ofen sein, doch man vergisst, es nach dieser Zeit wieder herauszunehmen. Hier kann ein Timer ganz einfach helfen. In der Rezept-App Mela lässt sich ein solcher sogar schnell und einfach im Kochmodus einstellen, welcher dann wiederum als Live-Aktivität am Lockscreen und in der Dynamic Island erscheint. Nun verliert man also nie mehr aus dem Blick, wie lange der aktuelle Schritt noch in Anspruch nimmt.

Slopes

Nur noch knapp über einen Monat, dann geht die Schisaison wieder los. Um in Erinnerung zu behalten, auf welchen Pisten man hinunter bretterte, kann man die App Slopes laden und die darin enthaltene Tracking-Funktion einschalten. Zusätzlich sieht man, wo sich hinzugefügte Freunde im Schigebiet befinden. Damit man die wichtigsten Daten der App nun auch ohne Ausziehen der Handschuhe sieht, gibt es Live-Aktivitäten. Diese zeigen auf einen Blick, wie viele Höhenmeter und welche Distanz zurückgelegt wurden.

Kennt ihr noch Apps mit Live-Aktivitäten? Teilt sie gerne in den Kommentaren!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!