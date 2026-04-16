Siri 2.0: Apple schickt Programmierer in KI-Kurse

Siri ist Apples Sorgenkind, doch das soll sich mit iOS 27 ändern. Vor der offiziellen Vorstellung auf der WWDC 2026 im Juni gibt es nun eine Wasserstandsmeldung durch The Information. Apple soll einen Teil seiner Siri-Entwickler in ein KI-Trainingslager geschickt haben, um den Umgang und das Programmieren mit KI zu vertiefen.

Diese und weitere Informationen entstammen einem Bericht von The Information. Das mehrwöchige Bootcamp sei demnach notwendig, um den Siri-Entwicklern das Programmieren mit KI näherzubringen.

Apple arbeitet mit Hochdruck an Verbesserungen

Nicht das gesamte Siri-Team befindet sich derzeit im Programmierkurs. Etwa 60 Mitarbeiter sind weiter vor Ort, um an Siri 2.0 zu arbeiten, bevor die Weiterentwicklung auf der WWDC26 gezeigt werden soll. Weitere 60 Mitarbeiter evaluieren dem Bericht nach die aktuelle Leistung von Siri. In entsprechenden Tests soll sichergestellt werden, dass die eigenständige App, die wir mit iOS 27 erwarten, Sicherheitsstandards erfüllt und Benutzerbefehle interpreteren und ausführen kann.

Mit iOS 18 hat Apple die smartere Siri für den Herbst 2024 angekündigt, knapp zwei Jahre später fehlt von den neuen Funktionen jede Spur. Im Januar wurde dann bekannt, dass Apple künftig auf Googles Gemini-Modelle setzen wird, um Siri Beine zu machen.