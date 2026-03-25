iOS 27: Siri wird zum Chatbot – und bekommt wohl eigene App

Das Warten auf Siri 2.0 könnte bald ein Ende haben und sich nach neuesten Informationen richtig lohnen. Ein aktueller Bericht geht davon aus, dass Apple seine Sprachassistentin zum Chatbot a la ChatGPT oder Claude ausbaut. Dafür bedarf es wohl einer eigenen App, die mit iOS 27 an den Start gehen könnte.

Siri 2.0 soll sich wie ein echter Chatbot verhalten können. Das ist schon länger bekannt und wird wohl mit iOS 27 umgesetzt. Bloomberg hat nun Informationen erhalten, wonach Apple die neue Siri-Experience in einer eigenen App bündelt.

Siri-Konversationen brauchen eine eigene App

Demnach geht Apple davon aus, dass Nutzer mit der neuen Siri echte Konversationen führen können. Um Nachfragen und vergangenen Gespräche einfacher nachvollziehen zu können, bedarf es einer eigenen Anwendung. Diese Siri-App soll dem Bericht nach mit iOS 27, iPadOS und macOS 27 auf sämtliche Apple-Geräte kommen. Noch ist nicht klar, ob das bereits mit der ersten Version oder einem späteren Punktupdate, etwa iOS 27.2, der Fall sein wird.

Die gesprächsbereite Siri ist nur ein Teil von lange versprochenen Neuerungen für Apples Sprachassistentin. Nach der Vereinbarung, die Apple und Google bezüglich Gemini als Grundlage für Siri 2.0 getroffen haben, scheint ein Start endlich in greifbare Nähe zu rücken. Frühere Berichte gehen von ersten Ergebnissen mit iOS 26.5 aus, auf der WWDC26, die Apple für Anfang Juni 2026 angekündigt hat, wird Siri dann wohl zur Hauptattraktion.