Apple hat seine diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt.

Die Veranstaltung findet vom 08. bis 12. Juni statt.

Auf der WWDC 2026 werden erstmals iOS 27, macOS 27 und die übrigen kommenden Hauptversionen vorgestellt.

Die WWDC 2026 ist offiziell angekündigt: Apple wird seine diesjährige Entwicklerkonferenz vom 08. bis 12. Juni stattfinden lassen. Wie üblich setzt Apple auf das aus den letzten Jahren bekannte Onlineformat. Ebenfalls wie üblich, werden ausgewählte Entwickler zum Auftakt der Veranstaltung in den Apple Park eingeladen.

Erster Blick auf iOS 27 und Co.

Auf der WWDC gibt Apple stets einen Überblick über die neuen Hauptversionen von iOS, macOS und Co. Dieses Jahr werden also erstmals iOS 27 sowie die übrigen großen Versionsupdates im Rahmen einer Online-Präsentation vorgeführt.

Erwartet wird keine beeindruckend lange Liste neuer Features, sondern mehr ein Schwerpunkt auf die Verbesserung der Softwarequalität. Ganz auf Neuheiten verzichten kann Apple indes natürlich nicht.

So wird wohl die neue Siri, die im Kern eigentlich eine Google-Gemini-Instanz sein wird, die Apple ein wenig auf die Apple-Systeme und die Bedürfnisse von Apple-Kunden getrimmt haben wird, eine der größten Neuerungen sein.

Ob diese neue Siri allerdings schon zum Launch von iOS 27 verfügbar sein wird, ist eher fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass dieser Schritt erst im Rahmen eines späteren Updates erfolgt. Ein Release der Gemini-Siri etwa zu iOS 27.4, also nochmal ein Jahr nach Apples bereits mehrfach revidiertem Zeitplan im Frühling 2027, wäre durchaus nicht überraschend.

iOS 27.0 und die übrigen Updates werden Nutzer im Herbst auf kompatible Geräte laden können.