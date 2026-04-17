Blackmagic Camera ist in Version 3.3 erschienen: das ist neu

Auch wenn Apple seit iOS 16 seiner hauseigenen Kamera-Applikation ein paar Verbesserungen spendierte, lässt sich das volle Potenzial der iPhone-Kamera oftmals erst mit einer Drittanbieter-App entfalten. Besonders stark trifft dies auf den professionellen Einsatz zu, hier hat sich Blackmagic Camera fast schon als Goldstandard etabliert. Mit dem nun erschienenen Update auf Version 3.3 geht man nun den Schritt in das Live-Streaming. Wir haben die Details.

Blackmagic Camera ist in Version 3.3 verfügbar

Obwohl der Versionssprung sich klein anhört bzw. liest, sind die Verbesserungen immens. Blackmagic erweitert mit Version 3.3 die Profi-Funktionen deutlich: Multi-Kamera-Setups lassen sich flexibler überwachen, inklusive individuell anpassbarem Multiview. Neu ist zudem die Apple-Watch-Steuerung, über die sich Aufnahmen sowie Kameraeinstellungen direkt vom Handgelenk aus kontrollieren lassen. In Verbindung mit ProDock und ATEM-Mischer wird das iPhone immer stärker zur vollwertigen Studiokamera – inklusive zentraler Steuerung, Tally-Signalen und Unterstützung für dedizierte Hardware-Controller. Anbei die Release-Notes:

Kamerasteuerung über die Begleit-App für die Apple Watch.

Unterstützung für die HDMI-Ausgabe im Vollbild-Hochformat.

Unterstützung für die ProRes RAW-Stabilisierung unter iOS 26.1 und höher.

Unterstützung für die ATEM-Kamerasteuerung mit dem Blackmagic Camera ProDock.

Unterstützung für Blackmagic-Fokus- und Zoom-Befehle.

Die Frontkamera unterstützt nun Hoch- und Querformat ohne Drehung für das iPhone 17.

Mögliche Probleme bei der Aufnahme von ProRes RAW über die Frontkamera wurden behoben.

Verzögerungen bei der Vorschau mit Blackmagic Camera ProDock als Audioquelle wurden behoben.

Probleme mit Open-Gate-H.264 und H.265 bei Verwendung falscher Bitraten wurden behoben.

Allgemeine Verbesserungen der Leistung und Stabilität.

Komplett kostenfrei

Wie DaVinci Resolve ist auch „Blackmagic Camera“-App trotz seines Leistungsumfangs komplett kostenfrei erhältlich und auch frei von Werbung. Die Mindestvoraussetzung haben die Macher jedoch erhöht. Es braucht nun mindestens iOS 17 bzw. iPadOS 17, um die App installieren zu können.

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