Frühjahr 2027: iPad Air mit OLED in Sichtweite

Über ein iPad Air mit OLED-Display wird seit geraumer Zeit spekuliert. Nun berichten koreanische Medien von einem Start im kommenden Frühjahr. Die Technologie wird sich aber wohl von der in den Pro-Modellen verbauten unterscheiden.

Bisher ist das iPad Pro das einzige Apple-Tablet mit OLED-Display. Laut ET News mit Bezug auf Lieferanten-Informationen folgt im Frühjahr das iPad Air. Ende 2026 soll demnach die Massenproduktion beginnen, allerdings mit einigen Abstrichen.

Samsung liefert einlagige OLED-Displays

Im iPad Pro verbaut Apple zwei-lagige OLED-Paneele (LTPO), im iPad Air wird Zulieferer Samsung auf eine Lage (LTPS) setzen. Das könnte ein Fehlen von ProMotion sowie eine niedrigere Spitzenhelligkeit mit sich bringen.

Bisher setzt Apple in seinen Nicht-Pro-iPads auf LCD-Displays, die günstiger sind und dafür weniger Kontrast und schlechtere Schwarzwerte liefern. Mit dem iPad mini könnte dieses Jahr ein weiteres Apple-Tablet OLED bekommen. Damit würden sich im kommenden Jahr alle höherpreisigen iPads deutlich vom Einsteiger-iPad abheben, das dann das letzte mit LCD bleiben dürfte.