OLED-iPads | Apple Glasses | Siri-Bootcamp – Apfelplausch #439

Roman und Lukas sprechen in einer Mac-lastigen Folge über lange Lieferzeiten, neue Strategien, das KI-Bootcamp für Siri-Mitarbeiter und OLED-Displays für weitere iPads. Viel Spaß beim Hören!

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0:00 : Intro und Hörerpost: Lange Lieferzeiten und neues Mac-Setup

: Intro und Hörerpost: Lange Lieferzeiten und neues Mac-Setup 06:14 : macOS-Vergleich: Hörerpost und Nachtrag zu Windows-Updates

: macOS-Vergleich: Hörerpost und Nachtrag zu Windows-Updates 12:59 : Apple Creator Studio: Update- und Abozwang für iWork-Programme nerven

: Apple Creator Studio: Update- und Abozwang für iWork-Programme nerven 22:40 : Satelliten-Kommunikation: Wie ein Amazon-Deal Apple helfen könnte

: Satelliten-Kommunikation: Wie ein Amazon-Deal Apple helfen könnte 29:13 : Verschiedene Formen und Farben: Wie erfolgreich werden die Apple Glasses?

: Verschiedene Formen und Farben: Wie erfolgreich werden die Apple Glasses? 41:45 : iPad Air und mini: Wann kommt das OLED-Display?

: iPad Air und mini: Wann kommt das OLED-Display? 45:43 : Apple schickt Siri-Mitarbeiter ins KI-Bootcamp

: Apple schickt Siri-Mitarbeiter ins KI-Bootcamp 49:46 : „Derzeit nicht verfügbar“: Spürt Apple die Speicher-Knappheit?

: „Derzeit nicht verfügbar“: Spürt Apple die Speicher-Knappheit? 58:25: Marktanteile statt Marge: Apples neue Strategie

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