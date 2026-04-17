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17. April 2026

Fabian Schwarzenbach

OLED-iPads | Apple Glasses | Siri-Bootcamp – Apfelplausch #439

Roman und Lukas sprechen in einer Mac-lastigen Folge über lange Lieferzeiten, neue Strategien, das KI-Bootcamp für Siri-Mitarbeiter und OLED-Displays für weitere iPads. Viel Spaß beim Hören!

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  • 0:00: Intro und Hörerpost: Lange Lieferzeiten und neues Mac-Setup
  • 06:14: macOS-Vergleich: Hörerpost und Nachtrag zu Windows-Updates
  • 12:59: Apple Creator Studio: Update- und Abozwang für iWork-Programme nerven
  • 22:40: Satelliten-Kommunikation: Wie ein Amazon-Deal Apple helfen könnte
  • 29:13: Verschiedene Formen und Farben: Wie erfolgreich werden die Apple Glasses?
  • 41:45: iPad Air und mini: Wann kommt das OLED-Display?
  • 45:43: Apple schickt Siri-Mitarbeiter ins KI-Bootcamp
  • 49:46: „Derzeit nicht verfügbar“: Spürt Apple die Speicher-Knappheit?
  • 58:25: Marktanteile statt Marge: Apples neue Strategie

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