EU stellt technische Lösung zur Altersverifikation vor

In Zeiten von verschlüsselten Messengern wie Telegram, Signal und Co. stehen die Ermittlungsbehörden vor neuen Herausforderungen, die gelöst werden wollen. Hinzu kommt die Verrohung der Gesellschaft, die natürlich auch die neuen technischen Errungenschaften nutzt. Als Allheilmittel gelten der aktuellen Politik zufolge eine Klarnamenpflicht und Altersverifikation und hier stellt die EU eine neue Lösung vor, die in Kürze in einer App das Licht der Welt erblicken soll.

EU präsentiert technische Lösung

Die EU-Kommission hat eine technische Lösung zur Altersverifikation vorgestellt, die künftig in allen Mitgliedstaaten eingesetzt werden kann. Ziel sei es, Nutzern eine einfache Möglichkeit zu geben, ihr Alter nachzuweisen, ohne dabei umfangreiche persönliche Daten preiszugeben. Die Anwendung ist nach Angaben der Kommission technisch einsatzbereit und soll in Kürze verfügbar werden.

Mit der EUDI-Wallet ergibt sich eine umfassende digitale Identität

Nach Angaben der EU-Kommission soll die Altersverifikation technisch auf denselben Grundlagen aufbauen wie die geplanten europäischen digitalen Brieftaschen. Diese sogenannten EUDI-Wallets sollen bis Ende 2026 schrittweise eingeführt werden und unterschiedliche Nachweise bündeln, darunter Ausweisdaten oder Führerscheine. Künftig soll auch die Altersprüfung als fester Bestandteil in diese Systeme integriert werden können.

Damit entsteht perspektivisch eine umfassende digitale Identität, in der immer mehr persönliche Informationen zentral zusammengeführt werden. Genau an diesem Punkt wird die Entwicklung unserer Meinung nach kritisch: Eine solche Bündelung eröffnet nicht nur praktische Vorteile, sondern auch ein erhebliches Potenzial für politischen Missbrauch. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Debatten rund um Regulierung und Eingriffe in die Meinungsfreiheit innerhalb der EU dürfte dieses Thema weiter an Bedeutung gewinnen.