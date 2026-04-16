Apple Sports App fit für die anstehende FIFA Weltmeisterschaft in den USA

Wer kann sich noch an die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich oder die WM 2006 in Deutschland erinnern? Monate vorher war die Vorfreude riesig, doch spätestens ab 2014 und der WM in Brasilien sank diese Vorfreude. So wissen sicherlich nur wenige unserer Leser, das in 58 Tagen die Weltmeisterschaft in den USA angepfiffen wird. Wer zumindest informiert sein will, kann dies über die Apple Support erledigen – dieser hat Cupertino serverseitig fit gemacht.

Apple Sports App fit für die Weltmeisterschaft

Nutzer können nach dem serverseitigen Update sämtliche Turniergruppen einsehen sowie detaillierte Informationen zu allen teilnehmenden Teams abrufen – darunter auch Deutschland, das in Gruppe E antritt. Mit diesem Schritt baut Apple die noch junge App weiter zur zentralen Anlaufstelle für Live-Sportdaten aus, passend zum größten Fußballereignis der Welt. Die WM 2026 selbst markiert einen Umbruch: Erstmals nehmen 48 statt bislang 32 Mannschaften teil, was nicht nur die sportliche Vielfalt erhöht, sondern auch neue Märkte erschließt und die globale Bedeutung des Turniers weiter steigert. Als Anforderungen nennt Apple iOS 17.2 oder höher.

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