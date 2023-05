Home iCloud / Services „SILO“ auf Apple TV+ aktuell erfolgreichste Serie in den USA

Apple TV+ arbeitet mit Hochdruck daran, nach „Ted Lasso“ den nächsten Zuschauer-Magneten zu entwickeln. Neben „Serverance“ hat wohl das aktuelle Endzeit-Drama „SILO“ gute Chancen – der Start verlief vielversprechend.

„SILO“ ist derzeit die beliebteste Serie in den USA

Mit der dystopischen Sci-Fi-Endzeit-Serie „SILO“ hat Apple TV+ einen absoluten Überraschungshit gelandet. In der Woche vom 11. Mai bis zum 17. Mai 2023 war die Serie dem Auswertungsblog Reelgood zufolge die erfolgreichste Serie in den USA. Auf dem dritten Platz folgte mit der dritten Staffel von „Ted Lasso“ eine weitere Produktion von Apple TV+.

Worum geht es in „SILO“?

Die Serie beruht auf der Romanreihe von Hugh Howey und erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf dem Planeten, die kilometertief unter der Erde leben, um sich vor der toxischen und tödlichen Außenwelt zu schützen. Niemand weiß, wann und warum das Silo gebaut wurde. Und alle, die es herausfinden wollen, müssen mit fatalen Folgen rechnen

Rebecca Ferguson spielt dabei die Ingenieurin Juliette, die den rätselhaften Todesfällen im Silo auf den Grund gehen will und dabei immer schockierende Entdeckungen macht.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

