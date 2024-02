Home Sonstiges Signal und Threema wollen nicht: WhatsApp-Öffnung für Nutzer zunächst ohne Effekt?

Signal und Threema wollen nicht: WhatsApp-Öffnung für Nutzer zunächst ohne Effekt?

WhatsApp öffnet sich zwar demnächst für andere Messenger, doch die wollen teilweise gar nicht mit der Plattform zusammenarbeiten. Signal und Threema werden keine Brücke zu WhatsApp schlagen, erklärten die beiden Dienste nun – für Nutzer eine Enttäuschung.

WhatsApp wird demnächst einen Datenaustausch mit anderen Messengerdiensten möglich machen, das ist eine Vorgabe des Digital Markets Act der EU und der Meta-Messenger hat sich bereits darauf vorbereitet, zuvor berichteten wir bereits, wie WhatsApp diese Öffnung umsetzen möchte. Doch Nutzer werden von diesem Schritt wohl in der Praxis zunächst wenig merken. Der Grund: Einige Messenger wollen sich gar nicht anschließen.

Signal und Threema lehnen Anbindung ab

In Deutschland kommt WhatsApp auf einen Marktanteil von 93%, daneben spielen in der Hauptsache nur noch der Facebook Messenger, Telegram, Threema oder Signal eine Rolle. Letztere zwei Dienste wollen aber keine Nachrichten mit WhatsApp austauschen, erklärten beide gegenüber dem Schweizer Fernsehen.

Signal lässt etwa wissen, man wolle sein hohes Datenschutzniveau noch steigern und nicht schwächen, was mit der Anbindung an WhatsApp aber der Fall wäre.

Auch Threema lehnt eine Verbindung unter Verweis auf den Datenschutz ab, lediglich die Macher von Matrix haben dezentes Interesse gezeigt, sie spielt aber – anders als im Film – für die breite Masse keine Rolle.

Was ist das Problem?

An der Verschlüsselung selbst liegt es nicht, dass die beiden auf Sicherheit getrimmten Messenger den Kontakt ablehnen. Signal und WhatsApp nutzen etwa beide die von Open Whisper Systems entwickelte, als sicher geltende Verschlüsselung, Threema hat ein eigenes, inzwischen auch unabhängig als sicher befundenes Protokoll. Die Dienste stören sich am Austausch der Metadaten, also vereinfacht gesagt die Informationen darüber, wer wann wie lange von wo mit wem kommuniziert hat. Diese würden bei Meta verbleiben, was man ablehne. Tatsächlich wäre das so und gegen das Hinterlassen von Metadaten lässt sich auch nicht viel tun, diese sind naturgemäß nicht in die Verschlüsselung mit einbezogen.

Bleibt die eigentlich so sinnvolle Interoperatiblität der Plattformen nun also in der Praxis folgenlos? Ob hier das letzte Wort gesprochen ist, muss sich noch zeigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!