Im Mittelpunkt des neuen Shot on iPhone-Video “A Dozen Eggs” stehen Eier, die der bekannte Regisseur Michel Gondry mit einem Apple iPhone 13 Pro in einer Reihe Fantasy-Sets und Situationen filmte.

Der superkurze Film zeigt, was mit Apples neuesten Smartphones realisiert werden kann und dass einfache Frühstückseier nicht nur zum essen da sind.

Was sehen wir in “A Dozen Eggs”?

Das neue Shot on iPhone-Video “A Dozen Eggs” (Eine Schachtel Eier) zeigt Eier als Hauptdarsteller, die in verschiedenen Situationen und Fantasy-Sets aufgenommen wurden. In einer ersten Szene wird ein Ei aus der Packung genommen und versucht, für ein Spiegelei aufzuschlagen, wobei die Pfanne zerbricht.

Ein halbes Dutzend Eier startet von Mondkratern in Wolken, eines davon wird in der nächsten Einstellung gepackt und auf einen Schreibtisch geworfen. Es taucht in die Tischplatte ein und erscheint als leckeres Spiegelei fertig in einer geöffneten Schublade. Eine Anspielung auf “Tron” oder “2001 – Odyssee im Weltraum” sehen wir als nächstes, wie ein Ei sich vor futuristischer Kulisse entblättert.

Eier im Fantasymodus

In einer Höhle spielt die nächste Szene, die an “Der Hobbit – Smaugs Einöde” oder dem Intro aus “Herr der Ringe – Die Gefährten” erinnert. Wir sehen Eier noch in verschiedenen weiteren Sets, so wird eines auf einer Glasplatte mehrmals aufgeschlagen und dann wieder unbeschadet in die Hand zurückgeholt.

Wenig erfreut zeigt sich eine Strassenkünstlerin, als ein Radfahrer über ihr gemaltes Ei fährt und es zerbricht. Tanzende Eier erleben wir ebenso wie ein kochendes Hühnerei unter Wasser. Brütende Hühner bilden das Ende des nur 1:06 Minuten langen Kurzvideos.

Verantwortlich für dieses witzige Stück zeichnet Michel Gondry, der für die Aufnahmen ein iPhone 13 verwendete. Bekannt geworden ist er durch Filme wie “Be Kind Rewind” oder “Die Wissenschaft des Schlafens”, die ein Erfolg wurden. In einem “Behind the Scenes”-Video zeigt der Regisseur, wie er das Video aufnahm.

-----

