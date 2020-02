Shot on iPhone: Lady Gaga mit neuen Musikvideo Stupid Love

Die außergewöhnliche Sängerin Lady Gaga hat auf YouTube ein knallbuntes Musikvideo zu ihrer neuen Single “Stupid Love” veröffentlicht. Das Shot on iPhone-Video ist mit einem iPhone 11 Pro gedreht worden.

Was ist im Musikvideo “Stupid Love” zu sehen?

Am Mittwoch hatte Lady Gaga einen Teaser zu ihrem neuen Musikvideo “Stupid Love” auf Youtube publiziert, dem jetzt das vollständige Video folgte. Die Musikerin versah den Clip mit dem Hashtag “shotoniphone” und Apple veröffentlichte auf seinem Kanal ebenfalls einen Ausschnitt aus dem Musikvideo.

Lady Gaga tritt dort in bunter Kleidung der 80er-Jahre auf, begleitet von Background-Tänzern und Tänzerinnen, die ebenfalls in auffälligen Kostümen erscheinen. Gedreht wurde das Musikvideo mit einem iPhone 11 Pro vor unterschiedlichen Kulissen, die vorwiegend in der Wüste spielen.



Fetziger Song

Das vollständige Musikvideo dauert 3:37 Minuten und erzählt eine Geschichte, nach der Stämme in der Zukunft um die Dominanz auf der Erde kämpfen. Das Szenario erinnert ein wenig an die Filme der dystopischen “Mad Max”-Reihe. Wir sehen, wie zwei Gruppen in einer Wüste vor glitzernden Bergen kämpfen.

Plötzlich taucht Lady Gaga in unterschiedlich bunten Kostümen auf und singt in Begleitung ihrer Mittänzer ihre neue Single “Stupid Love” vor einer Wüstenlandschaft. Sie tanzt mit jeder der Stämme, die farblich unterschiedliche Kostüme haben.

Die Choreografien sind abwechslungsreich, bieten actionreiche Tanzschritte und ziehen den Zuschauer in den Bann. Die Kamera des iPhone 11 Pro filmte die Tänze aus unterschiedlichen Perspektiven. Am Ende sind alle Stämme friedlich vereint.

