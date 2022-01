Home Videos Shot on iPhone: Kurzfilm „Bitter“ zeigt spannenden Schwertkampf

Der Youtuber BrandonsVibe hat mit “Bitter” ein Shot on iPhone-Video als Kurzfilm gedreht, bei dem eine Familie und ein Zweikampf im Mittelpunkt stehen.

Zwischen Vater und Sohn entbrennt ein Schwertkampf, bei dem beide um Obst kämpfen.

Kurzfilm Bitter

Das Intro des Shot on iPhone-Videos “Bitter” zeigt uns eine sonnige Szenerie, die uns in den Garten einer Familie mit ihren Hunden und Pool führt. Im Garten stehen sich der Vater und sein Sohn mit einem Holzstab in der Hand gegenüber.

Dann beginnt zwischen beiden ein simulierter Schwertkampf, untermalt von einem Geräusch klirrender Schwerter und actionreicher Hintergrundmusik. In Schnitten sehen wir wie sie miteinander kämpfen und erfahren, warum überhaupt zu den “Schwertern” gegriffen wurde.

Aufgenommen wurde der spannende Kurzfilm mit dem Kamerasystem des iPhone 13, womit Videos in professioneller Qualität wie in Hollywood aufgenommen werden können. Vor allem der Cinematic-Modus wird wegen seiner zahlreichen Möglichkeiten verwendet, um spannende, innovative oder lustige Videos in Topqualität aufzunehmen.

