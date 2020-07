Shot on iPhone Kurzfilm „Below“ versetzt uns in Angst

Verfasst von Hannes // 12. Juli 2020 um 18:03 Uhr // iPhone // iPhone, Video // Keine Kommentare

Der YouTuber Ian Sanphy – IM Multimedia hat mit “Below” einen Kurzfilm per Apple iPhone aufgenommen und liefert uns einen echten Schockmoment.

Was sehen wir in “Below”?

In dem knapp eine Minute dauernden Kurzfilm sehen wir in der ersten Einstellung ein gemütliches Haus, gefolgt von einer Aufnahme in der Küche. Dort steht eine junge Frau, die das Geschirr spült und plötzlich ein Geräusch hört.

Sie dreht den Wasserhahn zu und folgt ihren Ohren, die das Geräusch vernahmen und sie zur Kellertreppe führt. Flackerndes Licht erblickt sie, schaut kurz um die Ecke, zuckt mit den Schultern und geht zurück in die Küche…

Aufgenommen mit zwei iPhones

Der spannende Kurzfilm wurde mit einem iPhone 11 Pro und iPhone XS Max in Kombination mit Audiogeräten aufgezeichnet. Die Schnitte sind sehr gelungen und der Schockmoment wird einem gut vermittelt.

Wir dürfen auf den fertigen Film gespannt sein, der uns erwarten wird, falls sich der YouTuber dazu entscheiden sollte. Mit dem iPhone lassen sich beeindruckende Videos drehen, es verdankt dies den drei Kameras, die verbaut sind.

