Home Featured Shopping Queen im Apple-Store (Die Kolumne)

Shopping Queen im Apple-Store (Die Kolumne)

Maria Mustermann ist eine Frau, die mitten im Leben steht. Ein Schicksalsschlag während eines Gewitters sorgte dafür, dass sie plötzlich ohne elektronisches Gerät in eben jenem Leben steht. Sie nimmt allen Mut zusammen und geht offenen Herzens, ohne Vorurteile und mit dicker Geldbörse (,die wird sie noch benötigen!) in einen Apple-Store, der namentlich nicht genannt werden möchte. Anders gesagt: Stellen wir uns vor, ein Newbie möchte sich mit Apple-Produkten versorgen. Was erwartet ihn / sie? (Achtung, Satire! :-))

Apple-Mitarbeiterin: „Herzlich Willkommen bei Apple, der großartigsten Firma auf diesem Planeten mit einer Marktkapitalisierung jenseits jeder Vorstellungskraft.“

Maria: „Ähhh…“

Apple-Mitarbeiterin: „Was kann ich für Sie tun? Welches der unfassbar guten Produkte darf ich Ihnen zeigen? Vielleicht ein iPhone, ein iMac, ein iPad, ein MacBook, eine Apple Watch, Airpods, AirTags, ein Apple TV, einen HomePod oder eines der Zubehör-Produkte, für die wir den Adam-Smith-Gedächtnispreis…“

Maria: „Ähhh…“

Apple-Mitarbeiterin: „Oder sind Sie interessiert am One more thing, den unser genialer Visionär an der Spitze dieses galaktischen Unternehmens, jüngst vorstellte? Wir nennen die Zukunft des Spatial Computings Vision Pro…“

Maria: „Ähhh…“

Apple-Mitarbeiterin: (setzt zum Reden an)

Maria: (beeilt sich): „Ein Blitz und mein digitales Leben lag in Asche. Ich muss von vorne beginnen… vielleicht ein Telefon für den Anfang?“

Apple-Mitarbeiterin: „Was für eine glückliche Fügung des Schicksals, die Sie hier zu uns führte, in diesen Tempel der Digitalität. Vielleicht darf ich Ihnen unsere neuesten Modelle vorstellen: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Sie sehen aus, wie eine Frau, die auf MAX steht, richtig?“ (zwinkert)

Maria: „Ähhh… o.k. ein iPhone 14 Pro Max bitte!“

Apple-Mitarbeiterin: „Eine exzellente Wahl, unser Top-Modell, das meistverkaufte im Line-Up. Ich empfehle die Max-Max-Variante mit 1 Terabyte an Speicherplatz.“

Maria: „Ähhh… o.k. Und ich brauche eine neue Uhr!“

Apple-Mitarbeiterin: „Da sind Sie bei uns goldrichtig, wenn ich das so sagen darf. Ich empfehle für Ihr zartes Wesen unsere Apple Watch Series 8 in Edelstahl, vielleicht die Kleine mit 41 mm?“

Maria: „Sieht gut aus. Haben Sie verschiedene Armbänder?“

Apple-Mitarbeiterin: (dreht sich um, versucht einen Lachanfall zu unterdrücken): „Selbstverständlich.“

Maria: „Ich hatte gehört, sie verkaufen Kopfhörer?“

Apple-Mitarbeiterin (schaut sich um, ob jemand zuhört oder heimlich filmt, ist minimal verwirrt): „Sie meinen unsere AirPods…“

Maria: „Was heißt das mit dem Air?“

Apple-Mitarbeiterin: (ignoriert die Frage): Für unterwegs empfehle ich unser Spitzenmodell, die AirPods Pro der 2. Generation und für zuhause unser Spitzenmodell AirPods Max. Sie werden Musik hören wie noch nie!“

Maria: „Ähhh… OK, sehen gut aus.“

Apple-Mitarbeiterin: „Darf ich fragen, woher sie Ihre Musik beziehen?“

Maria: „Ähhh…“

Apple-Mitarbeiterin: „Ich empfehle ihnen den besten Musik-Streaming-Dienst seit Enrico Caruso. Wir nennen es „Apple Music“.“

Maria: „Ähhh… (murmelt sehr leise)… Spotify“

Apple-Mitarbeiterin: „Bei der Gelegenheit packe Ihnen das beste Abo in der westlichen Hemisphäre ein, unser Apple One. Nun können Sie Musik hören, spielen, Videos schauen, Sport treiben und dazu haben Sie einen gigantischen Speicherplatz in unserer iCloud!“

Maria: „Heißt bei Ihnen alles mit „i“?“

Apple-Mitarbeiterin: (ignoriert die Frage, tippt zufrieden auf ihrem Kassen-iPad herum). „Kann ich noch etwas für Sie tun? Eines der besten Laptops für die Rick Deckard einen Mord begehen würde, vielleicht?“

Maria: „Ähhh… vielleicht…“

Apple-Mitarbeiterin: „Haben Sie ein Glück! Unser Spitzenmodell ist das MacBook Pro in 16 Zoll. Sie werden es lieben!“

Maria: „Gibt es vielleicht einen Rabatt…“

Apple-Mitarbeiterin: (stürzt in den Nebenraum, man hört lautes Gelächter, Räuspern, sie kommt milde lächelnd heraus): „Nein. Das ist Apple.“

Maria: „OK, die Rechnung bitte…“

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im XUrlaub, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social, persönlich zu erreichen unter marco@apfelpage.de

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!