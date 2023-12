Home Apps Shazam hat jetzt mehr als 300 Millionen Nutzer

Shazam hat mehr Nutzer als je zuvor: Der Musikerkennungsdienst, der inzwischen zu Apple gehört, verzeichnet eine weiter wachsende Nutzergemeinde. Besonders stark legt der Dienst zuletzt in Afrika zu.

Shazam wird von mehr als 300 Millionen Menschen weltweit genutzt, das erklärte Apple heute in einer Medieninformation. Apple hatte Shazam vor Jahren für vergleichsweise schmales Geld gekauft und besitzt seitdem die populärste Musikerkennung, die es je gab.

Seit 20 Jahren identifiziert Shazam nun schon Songs, seit der Übernahme von Apple für alle Nutzer unter iOS und Android kostenlos und werbefrei.

Afrika und Südkorea im Kommen

Die Nutzung von Shazam wird zunehmend ein globales Phänomen, so Apple heute.

Afrikanische Länder gehören zu denen mit dem schnellsten Zuwachs an Shazam Nutzer:innen, und afrikanische Genres gehören zu den am schnellsten wachsenden Musikrichtungen, wobei viele afrikanische Songs die globalen Jahrescharts anführen. In den Top 100 2023: Shazam steht „Calm Down“ von Rema auf Platz 1, nachdem er im vergangenen Jahr mehr Zeit an der Spitze der weltweiten Shazam Charts verbracht hat als jeder andere Song. „Zum Finden braucht es Geduld und Leidenschaft“, sagt Rema gegenüber Apple Music. „Für alle, die die Energie aufgebracht haben, meinen Song zu finden, hoffe ich, dass er wo auch immer Freude bereitet und, dass er sich so schön anhört wie am ersten Tag.“ Ayra Starr beendet das Jahr ebenfalls in den Top 10 der Top 100 2023: Shazam und ist eine der am häufigsten „shazamten“ Musikerinnen Nigerias.

Südkoreanische Popsongs werden stärker shazamt

Auch Pop aus Südkorea, der sogenannte K-Pop, taucht häufiger in den Shazam-Charts auf. Apple schreibt:

Die globale Reichweite von K-Pop ist bei Shazam weiter gestiegen und die Anzahl von Nutzer:innen der App hat auch in Korea einen bemerkenswerten Zuwachs erfahren. 2023 haben es mehr K-Pop-Songs in die globalen Shazam Charts geschafft als in jedem Jahr zuvor. Die aufstrebende Band FIFTY FIFTY hat es auf Platz 3 der weltweiten Shazam Charts geschafft— das erste Mal, dass ein anderer K-Pop-Act als BTS oder eines seiner Mitglieder so weit oben in den Charts steht. Auch Música Mexicana hat in den letzten 12 Monaten ein deutliches Wachstum erlebt: Die einzigen fünf Songs aus diesem Genre, die es bisher in die Top 10 der US-amerikanischen Shazam Charts geschafft haben, sind alle innerhalb des letzten Jahres veröffentlicht worden.

Inzwischen können auch die meisten großen Streamingdienste Songs erkennen.

