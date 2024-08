Home Sonstiges ShadPS4-Emulator ab sofort auf macOS verfügbar

ShadPS4-Emulator ab sofort auf macOS verfügbar

Wer PS4-Spiele auf dem Mac spielen möchte, wird auf diese Meldung gewartet haben. Die Entwickler von ShadPS4 haben in einem neuen Update den Support von macOS angekündigt. Aktuell befindet sich die Software in einer Beta-Phase und kann über die Website der Entwickler geladen werden.

Die Version 0.2.0 mit dem Codename validptr ist ab sofort verfügbar. Die niedrige Versionsnummer erklärt sich durch den aktuellen Beta-Zustand der Software.

PS4-Spiele auf dem Mac zocken

Emulatoren simulieren eine Umgebung, in der Konsolenspiele auf anderen Betriebssystemen ausgeführt werden können. Mit ShadPS4 ist es in der neuesten Version also möglich, PS4-Klassiker auf dem Mac zu spielen. Dafür müsst ihr lediglich den Download auf der Entwickler-Seite anstoßen. Allerdings funktionieren nicht alle Spiele. Ob euer Lieblingsgame dabei und spielbar ist, müsst ihr also im Einzelfall testen.

Emulatoren gibt es auf dem Mac schon länger, seit diesem Jahr aber auch auf dem iPhone. Die EU hat Apple zur Öffnung des App Stores gezwungen, wodurch Emulatoren unterschiedlicher Art Zugang zu iOS und iPadOS bekommen haben. Mittlerweile hat Apple die Richtlinien für seinen App Store dahingehend angepasst, dass derartige Programme auch auf offiziellem Weg geladen werden können. Apfelpage berichtete.

