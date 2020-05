Seltene Fotos zeigen Steve Jobs mit Google-Mitbegründer Larry Page

Auf Twitter veröffentlichte Jason Shellen gestern zwei Bilder von Steve Jobs und Google-Mitbegründer Larry Page aus dem Jahr 2007. Shellen arbeitete in den frühen 2000er-Jahren als Blogger für Google, bevor er Projektleiter für den Google Reader wurde.

Was zeigen die seltenen Fotos?

Bevor das Betriebssystem Android und mit ihm T-Mobile G1 das erste Android-Smartphone erschien, stand Steve Jobs mit den Google-Mitbegründern Larry Page und Sergey Brin in einer engen Beziehung. Die jetzt veröffentlichten zwei Bilder zeigen die drei erfolgreichen Unternehmer, die Jason Shellen im August 2007 verdeckt mit seinem Palm Treo 680 im Googleplex aufgenommen hatte.

Im ersten Foto sehen wir Steve Jobs in seinem beliebten schwarzen Rollkragenpullover mit Larry Page in einem der Google-Cafes. Der Apple-Gründer hält eine Schüssel in der Hand und scheint einen Mittagssalat zusammenzustellen, während Page in einem weißen T-Shirt neben ebenfalls sein Mittagessen zubereitete.

Gemeinsames Mittagessen

Das zweite Foto zeigt Steve Jobs mit Larry Page und den damaligen Google-Chef Eric Schmidt an einem Tisch sitzend beim gemeinsamen Mittagessen. Jobs unterhält sich, wobei er seine Hände bewegt, während Page und Eric Schmidt ihm aufmerksam zuhörten.

My last week of work at Google, I strolled into the cafe to find Steve Jobs having lunch with Larry Page and Eric Schmidt. https://t.co/lkUlU9kWLd pic.twitter.com/jrcDeIP943 — Jason Shellen (@shellen) May 14, 2020

Als Googles erste Investoren in den frühen 2000er-Jahren Page und Brin fragten, ob sie nicht einen CEO mit mehr Erfahrung an Bord holen könnten, dachten sie sofort an Steve Jobs. Dies schien nicht plausibel zu sein, doch nahmen die beiden gerne Jobs Rat an und entschieden sich Eric Schmidt als CEO zu berufen.

Das zweite Foto entstand nach dem Verkaufsstart des ersten Apple iPhone, welches im Juni 2007 in den USA auf den Markt kam. Im Januar des gleichen Jahres stand Eric Schmidt bei der Präsentation von Apples erstem Smartphone auf der Bühne, wo er über Google Maps und Youtube sprach. Die Beziehung zeigte Brüche als Google Android und das T-Mobile G1 über ein Jahr später erschienen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!