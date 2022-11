Home Apple Selbstgespräche per WhatsApp? Bitte nicht! (Zwischenruf)

Selbstgespräche per WhatsApp? Bitte nicht! (Zwischenruf)

WhatsApp bringt eine neue Funktion zur Förderung psychischer Auffälligkeiten. Diese erlaubt es Nutzern, Unterhaltungen mit sich selbst zu führen. Das Feature wird in den kommenden Wochen für alle Nutzer ausgerollt – leider.

Mitmenschen, die regelmäßig und mit Hingabe Selbstgespräche führen, unterstellen wir in der Regel, dass sie bereits älteren Semesters und ein wenig wunderlich geworden sind – sei es ihnen unbedingt nachgesehen – oder an der Isolationskrankheit leiden. Ohne Zweifel ist es wenig erstrebenswert, regelmäßig ausgedehnte Zwiegespräche mit sich selbst zu führen, es sei denn zur inneren Einkehr.

Und ein Chat mit sich selbst? Den führen höchstens Menschen, die nie Nachrichten von anderen bekommen aus lauter Verzweiflung. Dennoch möchte WhatsApp seine Nutzer mit einer neuen Funktion genau hierzu motivieren: Der Chat mit sich selbst steht in den Startlöchern.

Was ist das jetzt wieder?

Kurz gesagt: In Zukunft werden Nutzer ganz schlicht und einfach Nachrichten an sich selbst schicken können. Hierzu wird der eigene Name als Kontakt ganz oben erscheinen, wenn Nutzer einen neuen Chat öffnen.

Diese Neuerung wird in den kommenden Wochen an alle Nutzer verteilt. Sie soll dabei helfen, sich im Alltag schnell einige Dinge zu notieren. Tatsächlich kenne ich Menschen, die genau das regelmäßig in einem Chat tun – schlimm genug.

Wo ist der Notizblock hin?

Nun bin ich eigentlich stets ein Befürworter moderner Möglichkeiten zur Organisation des Alltags:

– synchroner Cloud-Kalender auf allen Geräten? Unbedingt!

– synchronisierte Notizen-App auf Smartphone, Tablet und Computer? Auf jeden Fall.

Das geht sogar mit der iOS-Notizen-App und wem die nicht genügt: Der App Store hält gefühlte Millionen weiterer Notiz-Apps bereit. Wem das alles nicht zusagt, mag vielleicht doch wieder zu Stift und Papier greifen.

Ein Chat mit sich selbst, um sich Kleinigkeiten zu notieren, nur um dann regelmäßig sich selbst in der Chat-Liste zu sehen? Bitte nicht!

-----

