Selbst entwickelte Mikro-LEDs in Vision Pro und Apple Car: Apple plant wohl breite Anwendung

Apples selbst entwickelte Mikro-LEDs werden noch ein bisschen auf sich warten lassen, wenn sie allerdings einmal fertig sind, plant Apple wohl eine breite Nutzung in den eigenen Produkten – auch dem Apple Car.

Apple arbeitet dem Vernehmen nach aktuell an der Einführung einer neuen Displaytechnik: Mikro-LEDs sollen in Zukunft zunächst in den Top-Produkten eingesetzt werden. Diese möchte das Unternehmen zudem auch selbst entwickeln. Unternehmen wie LG und Samsung wären dann nur noch die Werkbank für Apple, was sich wohl einschneidend auf die Zusammenarbeit auswirken dürfte.

Breite Nutzung der eigenen Displays geplant

Wenn die neuen Panels reif für den Massenmarkt sind, dürfte Apple sie in einer ganzen Reihe von Produkten einsetzen, etwa auch neuen VR-Headsets, dem iPhone oder dem Apple Car, wie der taiwanische Marktforscher TrendForce berichtet.

Beginnen wird der Einsatz von Mikro-LEDs wohl in der Apple Watch Ultra und zwar in Form eines Displays mit einer Diagonale von 2,12 Zoll. Die Einführung wird allerdings wohl später erfolgen als zunächst vermutet. TrendForce bekräftigte erneut frühere Prognosen anderer Beobachter, wonach Apple das erste Produkt mit einem selbst entwickelten Mikro-LED-Display erst gegen 2026 auf den Markt bringen dürfte. Wie weit die Entwicklung zu diesem Zeitpunkt in Sachen Apple Car sein wird, ist völlig unklar. Die Vision Pro dürfte dann allerdings bereits wenigstens in einer zweiten Version im Handel sein, auch plant Apple wohl die Einführung einer Budget-Variante. Diese wird dann allerdings wohl nicht die innovativen Displays erhalten.

Mikro-LEDs sind den klassischen OLEDs in punkto Helligkeit, Kontrast und bei der Energieeffizienz überlegen. In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, wie Apple die Massenfertigung dieser Technologie beschleunigen möchte.

