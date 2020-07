Seit heute bekannt: Bosch rollt HomeKit-Unterstützung am 13. August aus!

Ab dem 13. August werden die ersten HomeKit-fähigen Smart-Home-Produkte von BOSCH mit HomeKit von Apple funktionieren. Dies hat BOSCH heute verlautbaren lassen.

Und täglich grüßt das Murmeltier namens HomeKit. Spass beiseite, wir freuen uns natürlich, dass HomeKit bei den Herstellern in 2020 wieder eine deutlich höhere Priorität genießt, so auch bei Bosch. Denn seit gestern wird endlich das versprochene HomeKit-Update ausgerollt.

Bosch schreibt heute:

Die heute startende Integration in Apple HomeKit ermöglicht ab dem 13. August allen Apple Nutzern, ihre bestehenden Bosch Smart Home Komponenten mit weiteren HomeKit kompatiblen Herstellerprodukten in der Apple Home App zu kombinieren, in dieser zu steuern, und somit ihr Smart Home optimal zu erweitern.