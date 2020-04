Sehr nett: Amazon Prime-Nutzer können Filme und Serien jetzt auch in der iOS-App kaufen und leihen

Amazon hat eine spannende Neuerung für seinen Videodienst Prime Video gebracht, zumindest für Kunden von Apple. Die App erlaubt jetzt auch den Kauf oder die Ausleihe von Serien oder Filmen. Bis jetzt war das aufgrund von Apples App Store-Regeln nicht möglich, was dem Komfort von Prime Video unter iOS doch ein wenig die Luft abgelassen hat.

Amazon Video kommt ab sofort mit einer spannenden Neuerung unter iOS: In der App ist es ab sofort auch möglich, Filme oder Serien direkt aus der Prime Video-App heraus zu kaufen oder zu leihen. Bis jetzt konnte aus der App heraus nur Prime-Content geschaut werden. Wer etwas kaufen oder leihen wollte, musste das über die Website machen. Der Grund dafür liegt indirekt bei Apple und es ist nicht ganz klar, welcher Natur die Grundlage der nun erfolgten Änderung ist.

Nutzer sollen bei In-App-Käufen stets über iTunes zahlen, aber iTunes-Zahlungen bedeuten, Apple nimmt sich die ewigen 30% und das hat schon so manchen großen und kleinen Player dazu gebracht, keine Käufe oder Abos über iTunes mehr anzubieten, zu nennen wären hier etwa Netflix oder Spotify.

Apple hat nun ein neues Sonderprogramm für bestimmte Premium-Partner aufgelegt, denen es erlaubt wird, auch Zahlungsweisen außerhalb der Apple-Welt anzubieten, wie das Unternehmen inzwischen mitgeteilt hat.

