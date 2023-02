Home Daybreak Apple Schlechte iPhone Produktion in Indien | Milliardenstrafe droht wegen Apple Pay | Neues MacBook Air bereits in Produktion – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erzählen wir euch mehr über die qualitativ schlechte iPhone-Produktion in Indien, wo vielleicht bald wieder eine Milliardenstrafe für Apple lauert und wann das neue MacBook Air erscheinen könnte. Das und mehr gleich hier.

Schlechte Produktion in Indien

Apple versucht derzeit unabhängiger von China zu werden, das ist bekannt. Nur kommt dies nicht so gut voran, wie man sich das erhofft hätte. Während in China eine geringe Fehlerquote und strenge Arbeitsmoral herrscht, ist dies anscheinend in Indien nicht der Fall. Laut berichten läuft dort jedes 2. iPhone-Gehäuse fehlerhaft und unbrauchbar vom Band. Man erhofft sich Besserung, nur könnte dies bis zu 3 Jahre dauern, hört man einige Stimmen sagen.

Apple Pay im Visier der EU

Es gibt wiedermal eine Untersuchung der EU-Kommission wegen Apple, dieses mal geht es um den Bezahldienst Apple Pay. Hier sieht die EU eine marktbeherrschende Stellung, da Drittanbieter die NFC-Schnittstelle nicht benutzen dürfen. Wenn hier die EU gegen Apple entscheidet, droht eine bis zu zweistellige Milliardenstrafe.

Neues MacBook Air vermutlich diesen Frühling

Mehrere Quellen berichten davon, dass die Produktion des neuen MacBook Air bereits seit Januar läuft und dieses im Frühling erscheinen wird. Von einer Veröffentlichung konkret im April ist aktuell die Rede. Das Gerät soll sich optisch kaum verändern und lediglich mit der neusten Hardware ausgerüstet werden.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch wieder für heute. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag!

