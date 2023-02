Home Sonstiges Airbnb meldet starke Zahlen nach Corona-Lockerungen: Aktie stark

Airbnb geht es gut: Der Vermittler von Ferienunterkünften hat zuletzt wieder kräftig verdient. Dabei profitierte das Unternehmen von der Wiedereröffnung der Wirtschaft in vielen Ländern mit dem Abklingen der Corona-Pandemie.

Mit Airbnb geht es wieder aufwärts: Der Ferienwohnungsvermittler hat im letzten Quartal seinen Umsatz um 24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,9 Milliarden Dollar steigern können. Der Gewinn kletterte von 55 auf 309 Millionen Dollar, wie Airbnb gestern nach Handelsschluss mitteilte. Airbnb profitierte durch die Rückkehr des Städtetourismus, nachdem in vielen touristisch relevanten Märkten letzte Einschränkungen etwa der Reisefreiheit aufgrund von Corona weggefallen waren.

Airbnb überrascht mit Umsatzausblick

Vor allem für Begeisterung sorgte allerdings das operative Ergebnis sowie der Umsatzausblick für 2023, wie der Branchenexperte John Colantuoni von Jefferies zitiert wird. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz zwischen 1,75 und 1,82 Milliarden Dollar, damit übertrifft Airbnb die Erwartungen der Analysten.

Die Airbnb-Aktie schoss nach der Veröffentlichung der Zahlen nach oben: Das Papier stieg in der Spitze um gut 12% auf 135 Dollar. Damit konnte das Papier seit Jahresbeginn um extrem starke 58% zulegen. Zwar haben nun verschiedene Bankhäuser ihre Kursziele für Airbnb erhöht, ein großer Teil des Potenzials dürfte aber bereits in den jüngsten Steigerungen eingepreist sein.

Ex-Apple-Designchef Jony Ive hatte nach seiner Zeit bei Apple unter anderem auch neue Designs von Nutzeroberflächen für Airbnb erstellt, hier lest ihr mehr darüber, wie Apples Design-Übervater auch den Reisedienstleister inspirierte.

