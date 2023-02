Home Apple 50% wertloser Schrott: Indische Arbeitsmoral macht Apple das Leben schwer

50% wertloser Schrott: Indische Arbeitsmoral macht Apple das Leben schwer

Apple erwartet von seinen Lieferanten nicht viel weniger als Perfektion: Darauf haben viele Fertiger und deren Mitarbeiter in Indien allerdings nicht viel Lust. Das Ergebnis sind riesige Ausschussquoten in der Lieferkette. Es ist noch ein langer Weg bis zur Unabhängigkeit von China.

Man kann über Apples chinesische Fabrikationsressourcen und die damit verbundenen, erdrückenden Abhängigkeiten sagen, was immer man möchte, doch die chinesische Arbeitsqualität ist – von unerfreulichen Erscheinungen wie BOE abgesehen – spektakulär. Und sie passt am besten zu dem, was Apple von seinen Lieferanten erwartet. Die von Apple verlangte, akzeptable Fehlerquote in der Fertigung liegt de facto bei 0%. Aberwitzig genug, aber viele chinesische Fertiger beziehungsweise Fabriken, die in China liegen, kommen dicht an dieses Ziel heran. Das mag auch mit der chinesischen Betriebskultur zusammenhängen, die wenig Raum für Fehler lässt, wenigstens im Premium-Bereich. – ganz anders in Indien.

Indische iPhone-Gehäuse fast zur Hälfte fehlerhaft

In einer indischen Fabrik sei nur etwa jedes zweite iPhone-Gehäuse zu Apples Zufriedenheit, zitiert ein Bericht der Financial Times nun gut unterrichtete Kreise aus dem Umfeld einer Fabrik in Hosur, die vom indischen Tata-Konsortium betrieben wird.

50% Ausschuss ist fraglos fatal. Wie aber kann das sein? Eine tadellose Fertigung habe bei den Arbeitern schlicht keine echte Priorität, werden Quellen im Produktionsumfeld anonym zitiert. Während chinesische Unternehmer dazu neigten, eine Aufgabe, für deren Erledigung normalerweise Wochen veranschlagt werden, an einem Tag zu erledigen, sei eine unbedingte Hingabe an die Ziele und Wünsche des Auftraggebers für indische Lieferbetriebe keine relevante Kenngröße. Es werde wenigstens drei Jahre dauern, bis sich hieran merkbar etwas ändern könne, heißt es.

